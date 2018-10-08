綠川獲日本設計大獎 林佳龍：台中品牌走向國際

台中綠川兼顧河川治理與品牌創意，榮獲日本優良設計獎Best 100肯定。（台中市水利局提供）

2018-10-08 12:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府成功整治綠川，多位縣市長接續率隊參訪，不僅是台中新亮點，近日更獲得日本優良設計獎的「百佳獎（Best 100）」，市長林佳龍今日受訪指出，此次獲獎讓台中品牌走向國際，市民也引以為傲，凝聚更多台中的光榮感。

市府今年以「新盛綠川水岸廊道」報名日本優良設計獎，內容涵蓋河川治理、綠川品牌及創意策展，以防洪安全、水質改善、文化保留及景觀營造四個面向，讓被破壞的河川環境轉變成新的河岸景點，成為翻轉中區舊城新生的契機。

林佳龍在議會受訪說，綠川成功整治，這次能成為台灣第一個公共工程類別榮獲日本優良設計獎「百佳獎」殊榮，除讓台中的品牌走向國際，帶入更多人潮及觀光效益，也能讓市民們引以為傲，凝聚更多台中在地的光榮感。

林又說，市府近日完成「飛越大甲溪」影片，紀錄台中的「母親之河」大甲溪從過去到未來的發展，引起熱烈討論，市府也將對大甲溪、大安溪、大肚溪做出規劃，讓大台中的3大河川，未來能與城市一起進步、一起發展。

水利局長周廷彰說明，評審團以「長長的河流與環境如今重新整治成功，沿著川流居民無分年齡願意再次親近，城市第一次以綠川品牌的概念經營，真正翻轉活絡了產業，名符其實創造區域的再生」作為評語，給予高度肯定。

水利局表示，2018日本優良設計獎共有來自25個國家、5000多項作品參賽，這次綠川能挺進前100大榮獲「百佳獎」，是只有2%的榮獲率，市府10月底將赴東京領獎並參加展覽，讓更多國際人士認識台中綠川。