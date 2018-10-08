醫病》長期久坐久站 當心腿爆青筋！

2018-10-08 12:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕60歲的張女士經營餐廳多年，由於工作辛苦時常久站，起初小腿皮膚出現淺藍色蜘蛛網狀，多年後小腿血管呈現蚯蚓狀突起，感覺又脹又癢，更不敢穿短褲，張女士最近到台北慈濟醫院求診，心臟血管外科醫師宋鎮宇診斷為第四期的靜脈曲張，透過血管雷射手術，燒灼病變血管，加上術後維持穿彈性襪，總算解決多年來的困擾。

宋鎮宇說，腿部血液靠靜脈流回心臟，一條是較表淺的「大隱靜脈」，另一條是在骨骼肌肉中較深層的「深部靜脈」，靜脈曲張主要是發生在「大隱靜脈」，當長時間固定站姿或坐姿，地心引力使血液淤積在下肢，靜脈壓過高，導致靜脈血管擴張變形，就有可能形成靜脈曲張。因職業需要久坐久站、老化、懷孕、家族遺傳等都是高危險群，男女比例約為1比3。

靜脈曲張依嚴重度分為6期，1、2期會出現淺藍色蜘蛛網或血管如蚯蚓狀突出；第3、4期為患肢開始出現腫脹伴隨腿痠的感覺；第5、6期因血液淤積造成色素沉澱，皮膚變薄搔癢，若抓破皮則可能形成慢性靜脈潰瘍。

傳統靜脈曲張手術，是經由皮下剝除整條大隱靜脈及部分抽取凸出之靜脈，手術後血液改由深部靜脈流回心臟，術後2至3星期可能面臨手術部位瘀青疼痛的現象，若手術後妥善照顧，亦能恢復妥當，近年來新引進的靜脈曲張血管雷射手術，是將雷射管在超音波的導引下進入大隱靜脈裡，用雷射或熱能的方式燒灼病變的血管，讓血管自然閉合，減少術後瘀青疼痛的情況。