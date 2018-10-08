受景氣影響？救助急難報名不到去年2成

2018-10-08 12:14

［記者黃旭磊／高雄報導］急難家庭救助陪騎活動，報名人數不到去年2成，主辦單位呼籲響應公益。

基督教救助協會自2002年開始，連續17年舉辦「1919愛走動－急難家庭救助計畫」勸募，高雄場報名將於後天（10日）截止，報名人數銳減，對此，秘書長夏忠堅表示，以往不少父母陪子女騎乘，可能社會消費縮減，連帶影響公益活動。

夏忠堅說，民眾普遍對景氣悲觀，消費緊縮，社服單位捐款也減少許多，今年陪騎路線特別申請中山校區依山傍海蓮海路段，清晨騎乘遠離塵囂，在森林芬多精與海風吹拂中逍遙前進，回程騎經新完工光榮碼頭車道，車友將擁有全新體驗。

「單車環台大串連-單車陪騎」活動，今年有高雄（11月17日）、新竹（12月8日）、台北（12月23日）等3場，高雄場於17日早上7點從統一夢時代廣場出發，全程約17公里，沿途行經愛河、真愛碼頭及駁二特區，並穿越西子灣白色隧道（壽山洞）進入中山大學。

活動報名費扣除成本捐助急難家庭救助金，而基督教救助協會從2003年起，以每月5千5百元連續提供4個月方式，至今年累計資助全台1萬1千6百多個急難家庭，其中，挹注高雄市1千1百多個家庭，為全台資助的第三高縣巿。（報名網址：https://www.1919go.tw/2018/join.html）