南市9日發重陽敬老金 新增55歲以上原住民長者

2018-10-08 12:11

〔記者蔡文居／台南報導〕下週三為重陽節，台南市政府今年重陽節除續發65歲以上長者敬老禮金外，並新納入55歲至64歲原住民長者636人，總經費2億8000多萬元，明天（9日）午後將透過各銀行、郵局或農會等金融金構以匯款方式發放。

社會局表示，市府針對年滿65歲至99歲的長者，每人發給1000元敬老禮金，今年剛屆齡百歲的人瑞則發放1萬元敬老禮金及市府賀匾，已經超過百歲的人瑞，也都另準備賀禮祝褔。

社會局統計，今年台南市符合領取重陽敬老禮金長者有28萬1608人，百歲以上人瑞共有243人，其中超過百歲者有152人，含女性94人、男性58人；另剛屆齡百歲長者有91人，台南市目前最高齡的長者是將軍區109歲的陳响先生。

今年度的發放條件為6月19日前設籍在台南市且9月17日前續居住未遷出仍健在的長者；另55歲至64歲原住民長者於民國52年10月17日前（含當日）出生、65歲以上長者於民國42年10月17日前（含當日）出生者，都是符合發放的對象。

社會局長劉淑惠表示，為保障原住民長輩權益，台南市目前已納入55歲以上原住民福利有老人裝置假牙、老人免費乘車、敬老卡、愛心手鍊等，為周全55歲以上原住民福利，今年特別再納入重陽敬老禮金褔利。

劉劉淑惠強調，台南市重陽敬老禮金發放除由各金融機構轉帳匯款外，為了照顧行動不便或其他因素無法到各金融機構開戶的年長者，也會請各區里幹事親自到府發送，以確保每位長輩的權益。

社會局也貼心提醒，為避免歹徒假借領取重陽節敬老禮金名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人，若有任何敬老禮金領取問題一定要馬上與區公所聯絡或向社會局老人褔利科黃小姐。