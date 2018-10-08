實現地方期待 烏日前竹區段徵收今起公告開辦

台中市烏日前竹區段徵收案召開多場公聽會，地主及所有權人參與踴躍。（台中市政府地政局提供）

2018-10-08 11:56

〔記者張菁雅／台中報導〕烏日為台中三大副都心之一，為帶動區域均衡發展，台中市政府推動烏日前竹區段徵收計畫，全案經內政部8月28日核定准予辦理，市府已於日前寄發區段徵收公告通知給相關權利人，今日起至11月7日止公告徵收30日，全區預計113年完工並點交土地。。

地政局表示，市府規劃「大台中123」奠基工程，建構1條山手線、2大海空港、3個副都心的空間發展策略，透過計畫性的整體開發及便捷的交通建設，帶動多核心區域均衡發展，解決城鄉差距問題。

其中，烏日副都心具備中台灣交通樞紐優越條件，同時賦予烏日前竹地區（面積約110.71公頃）為「綠活住宅基地」，該區依都市計畫規定應以區段徵收辦理整體開發，市府已完成前置作業，並經內政部准予區段徵收，進入實質開發作業。

地政局指出，預計11月發放徵收補償費，明年9月開始施工，109年7月安置街廓抽籤及配地作業，110年7月進行抵價地抽籤及配地作業。因開發區內涉及旱溪排水截彎取直工程，較為複雜，全區預計113年完工並點交土地。

地政局長張治祥表示，市府在徵收前積極進行協議價購，今年1月至6月共召開12場次協議價購會議，成功與土地及土地改良物所有權人460多人，以價購方式取得產權，其中建築改良物所有權人同意比例約67.61％，農林作物所有權人同意比例約48.77％。

張治祥也說，為保障區內地主及所有權人權益，訂有全國最高抵價地比率50％，並建置完善的區段徵收安置計畫，共提出合法建物原位置保留、優先分配安置土地、房租補助費、社會住宅安置、臨時中繼住宅安置、一分配戶一住宅單元、特別救助金及二、三級產業安置等8大安置措施；未來開發完成後，將提供1公頃社會住宅用地，預計可興建300戶社會住宅單元，落實居住正義。