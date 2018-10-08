民眾質疑高地設虎尾滯洪池 雲縣府：解決中下游淹水

現場民眾手舉「高地蓋滯洪池是笑話、拒絕虎尾體育場設置滯洪池」的白布條抗議。（記者廖淑玲攝）

2018-10-08 11:49

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣政府規劃在虎尾鎮立體育場設置地下滯洪池，立委張麗善、虎尾鎮代會主席丁學忠、雲林縣議員陳瑞雄等人今天偕同上百名鎮民現場抗議，雲林縣府回應該案是為解決中下游淹水。

虎尾鎮立體育場地下滯洪池規劃案上週五在舊虎尾圖書館舉辦第三次說明會，民眾質疑工程施作、地點選擇及說明會召開不符程序，引發輿論譁然，張麗善今天偕同當地里長、里民及民意代表在體育場司令台前拉白布條抗議，痛批雲林縣政府黑箱作業，罔顧居民權益。

陳瑞雄、議員參選人陳乙辰、黃美瑤、沈義隆、郭武男、黃凱、虎尾公安里長黃中輝、東仁里長鄭蔡雪娥、德興里長陳錦松、前立委張嘉郡等人都到場聲援表達抗議，居民強調，體育場是虎尾高點怎設滯洪池？甚至整個工程快要動工虎尾人卻都不知道，完全黑箱作業。

張麗善以經濟部規劃在雲林設置6座滯洪池都是低窪處或地層下陷區，雲林縣政府規劃的滯洪池卻在虎尾制高點且從未淹過水處，讓人難以理解；年逾80歲的張姓阿嬤、蔡姓退休教官質疑滯洪池蓋在高處，水要排到哪裡？如果水排不掉，勢必會成為蚊蟲病菌滋生的場域，危害附近居民健康與安全，又挖了那麼大一個坑洞，會不會造成其他環境與安全影響？

丁學忠表示，滯洪池應該要設計在虎尾低窪處，滯留的水才能排掉，若把虎尾居民安全放在第一位，那麼滯洪池就不能設置在高處的體育場，所以會在鎮代會提議取消該滯洪池用地。

公安里長黃中輝指出，當時縣政府通知開會並沒說要通知里民，造成大多數居民不知道要蓋滯洪池，所以公安里堅決反對設置滯洪池。

現場民眾除簽署抗議書，並手舉「高地蓋滯洪池是笑話、拒絕虎尾體育場設置滯洪池」的白布條，繞著操場跑道行高喊抗議，表達捍衛體育場及家園的決心。

事後雲林縣府以書面回應，設置該處滯洪池是為解決現況中下游淹水排洪能力不足、增加蓄洪搭配排水系統整治掌控排水調節，施工期間運動場域約3分之1受限，完工後整體翻新。

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