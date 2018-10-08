深澳電廠恐造成576人死亡？ 陳時中：將請國衛院評估

立法院社會福利及衛生環境委員會，今天（8日）邀請衛生福利部長陳時中報告並備詢。（記者簡榮豐攝）

2018-10-08 11:50

〔記者林惠琴／台北報導〕中油觀塘案今將再度闖關環評，引發爭議的深澳電廠擴建案也受到討論，國民黨立委王育敏在立法院社福及衛環委員會上詢問，日前環保團體發表深澳電廠會在15年內造成576人死亡可信與否？認為衛福部不可置身事外。對此，衛福部長陳時中表示，將請國家衛生研究院評估，預計1個月內有結果。

環保團體綠色和平與台大公衛學院、中興大學工學院共同發布研究報告，直指深澳電廠若於2025年營運至2040年，15年內全台將有576人因空氣污染物PM2.5致病死亡。

王育敏指出，針對這份報告，行政院長賴清德直言假設過多、不可信，衛福部如何看待？陳時中回覆，這是一個初步報告，一定會有假設前提，雖然有科學價值，但仍要分析、抽絲剝繭，透過不斷釐清才能確認內容，將會請國衛院評估該報告的可信度，預計1個月內有結果。

另外，賴清德日前提及，若可穩定供電、中油觀塘接收站順利擴大接收天然氣，供電能量提升一定比例，可評估停蓋深澳電廠。

不過，在今日下午中油觀塘案將再度闖關環評前夕，環保署副署長詹順貴拋出辭職聲明，儘管文中提及並非要藉由辭職對第三天然氣接收站個案的實質內容提出定見，但王育敏質詢時仍痛批，觀塘案一再開會，就是要這個案子非過不可，前面的開發都守不住，是要後面怎麼處理？

王育敏批評，行政院伸出黑手干預，讓相關機關形同虛設，完全不尊重專業，出身環保的人都看不下去、憤而請辭，如此專斷，根本就是在踐踏文官體系，是一件令人憤怒的事情，實在不曉得下午的會議要怎麼開下去，建議不用開了！

由於環保署首長今日未到社福及衛環委員會，王育敏也因此轉而詢問陳時中，是否覺得在衛福部業務的專業被尊重？陳時中強調，行政院仍會參考各部會意見，做出最適當的判斷，認為有受到高度尊重。