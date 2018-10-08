爭取穆斯林商機 南市5業者獲清真認證

2018-10-08 11:14

〔記者王涵平／台南報導〕爭取穆斯林旅遊商機，南市協助業者取得清真認證，今年有5家餐廳取得高雄清真寺的「穆斯林餐食店」認證。

南市經濟發展局今邀業者發表認證成果，包括「淞子坊健康素食」、「芋豆賞」、「韓金婆婆豆腐酪」、「夥茶」、「台南桂田酒店」，其中桂田酒店去年取得中餐、晚餐認證，今年更進一步取得客房住宿及早餐的認證，將提供穆斯林遊客更全面的服務。

經發局表示，2017年開始協助餐飲業者申請通過穆斯林友善餐廳認證，加上今年度輔導通過認證餐廳，目前在台南共有13家穆斯林友善餐廳（蜜瑪印尼餐廳、修安扁擔豆花、圓萊甜品良食、桂田酒店、走馬瀨農場、維悅酒店、晶英酒店、大億麗緻酒店、無米樂米食館、淞子坊健康素食、芋豆賞、韓金婆婆豆腐酪、夥茶）與1家清真廚房（可士達商行）通過認證店家，將刊登在南市穆斯林友善商店消費資訊平台，讓穆斯林人士及遊客方便上網查詢。

今年獲認證店家，國際穆斯林觀光產業聯合發展協會及高雄清真寺將協助登錄業者資訊於交通部觀光局「接待穆斯林餐廳及旅館」網頁，增加本市穆斯林友善店家曝光度，拓展穆斯林客源。

經發局表示，全球約有18億人口的穆斯林，熱愛旅遊、消費力驚人，但由於穆斯林的特殊餐飲需求，使得餐飲認證成為他們選擇旅遊地點的重要指標。今年次通過認證的業者涵蓋純素餐點、手工冰品、鮮奶酪、天然水果茶、飯店住宿及早餐等，希望台南成為接待穆斯林的友善城市。