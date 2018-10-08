花蓮港「逍遙、悠游」亮相 賣萌迎接國慶煙火

靈感取自莊子「逍遙遊」中「鵬」，飛天名叫「逍遙」的藝術作品已在花蓮港親水遊憩區亮相。（記者王峻祺攝）

2018-10-08 11:20

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮港親水遊憩區沿線大型戶外藝術作品陸續進駐，隨著一旁餐廳與咖啡店的營運，這條花蓮港濱綠廊道已成為民眾休閒駐足的新景點，今年第4、5座公共藝術作品「逍遙」、「悠游」也趕在國慶日前賣萌亮相，將與遊客一起迎接璀璨的國慶煙火。

「繽紛雙十 璀璨花蓮」2018年國慶煙火慶典，10日晚間將在花蓮港東堤施放多達3萬發焰火，全長1.3公里「舞台」，堪稱歷年之最，位在煙火施放處的正對面，就是花蓮港親水遊憩區，新完成的「逍遙」、「悠游」鄰近港口紅燈塔區，剛好可作為雙十國慶煙火的前景。

由台灣港務公司花蓮分公司規劃營運的花蓮港親水遊憩區，近年著手港區整體改造，不僅將景觀橋汰舊換新，還提供廢鐵材料與專業技師，邀藝術家接力創作，陸續完成「鄉愁之錨」、「鯨囍花蓮港」、「回」等作品，呼應港濱環境意象，表現對海洋生態的深刻關懷。

趕在國慶日前完成的第4、5座公共藝術作品「逍遙」、「悠游」，由維納斯藝廊負責人林滿津創作，靈感取自莊子「逍遙遊」中「鯤」、「鵬」，飛天名叫「逍遙」，入海取名「悠游」，一如鯤鵬自在徜徉出入山海間。

林滿津說，曾登玉山主峰，放眼層疊無盡的群山峻嶺，忽有一隻岩鷯躍入眼簾，讓她想起花蓮港邊搖擺尾翼、長相可人的河豚，「牠不就是千里大鯤的化身嗎？」於是「逍遙」、「悠游」這兩個創生於當代花蓮的「神話主角」，就在此次偶遇與遐思中誕生。

花蓮港務分公司表示，今年4月起與進駐花蓮港1-1倉庫的維納斯藝廊共同規劃「環境藝術接力創作坊」，運用九個長寬160至300公分、高約40公分的水泥底座，邀請具國際、在地、女性、素民等特質的藝術家接力創作，預計今年將可全數完成，為太平洋濱打造一條獨一無二的藝術廊道。

花蓮港親水遊憩區大型戶外藝術作品「悠游」，造型獨特、色彩鮮明，鄰近今年施放煙火的港口紅燈塔區，剛好可作為雙十國慶煙火的前景。（記者王峻祺攝）