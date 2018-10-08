犬貓零安樂死 南市有11業者加入成認養小站

南市推行犬貓零安樂死，除兩站動物之家可認養犬貓，目前有11家寵物業者及動物醫院皆可認養南市動物之家挑選的待認養犬貓。（圖由南市動保處提供）

2018-10-08 10:59

〔記者王涵平／台南報導〕南市推行犬貓零安樂死，除兩站動物之家可認養犬貓，目前有11家寵物業者及動物醫院皆可認養南市動物之家挑選的待認養犬貓，希望可愛的毛孩在各地認養小站可以找到疼愛的主人。

動保處表示，2016年10月起積極推廣流浪動物認養小站，「認養小站」結合南市動物醫院及寵物店等民間資源，讓民眾可以在住家附近即可以看到可愛的認養動物，今年度更積極推廣並獲響應，除可提供多點認養服務，一方面可減少收容所的收容壓力，並可讓待認養的毛孩有更良好的認養環境，民眾也可在認養小站獲得許多動物保護及專業的動物照護資訊，一舉多得。

此外，凡從認養小站認養之流浪犬貓，同樣享有在南市動物之家認養的相關優會，包括可獲得「認養流浪犬貓專屬醫護卡」乙張，除了每年1次免費基礎健康檢查，認養後各項醫療收費享終生8折優惠並可進行免費醫療諮詢。

動保處對待認養的毛孩也完成驅除體內外寄生蟲之投藥、免費預防注射乙劑（犬用7合1或貓3合1及狂犬病疫苗）、晶片注射及寵物登記，並另享有絕育手術之優惠。

與動保處合作設置認養小站櫥窗的業者包括魚中魚寵物水族館安平店與永康店、金王子寵物倉儲量販店、美自愛犬整容屋、寵物公園、小川萌寵、中美寵物生活館、糖狗屋、崇愛動物醫院、凱旋動物醫院、耀犬動物醫院。