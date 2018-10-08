災後原址重建 京城銀行新化分行落成啟用

重建歷經一年，京城銀行新化分行今舉辦落成啟用儀式，由台南市代理市長李孟諺、京城銀行董事長戴誠志等人一同剪綵。（記者萬于甄攝）

2018-10-08 10:39

〔記者萬于甄／台南報導〕京城銀行新化分行大樓在前年0206南台強震中被震歪傾斜，波及兩側民宅，去年10月5日在原址動工重建，歷經1年時間，今京城銀行新化分行完工落成，由台南市代理市長李孟諺、京城銀行董事長戴誠志等人一同剪綵啟用，讓當年的哀痛轉化成新的力量。

李孟諺表示，2年前原12樓的京城銀行新化分行因地震傾斜，造成周邊住戶、居民相當緊張，京城銀行隨即拆除大樓，並決定災後原址重建，且費用由銀行自行負擔，讓市府有更多經費可照顧其他受災戶，由衷感謝京城銀行的大力相挺。

京城銀行新化分行因舊大樓前方兩根梁柱在前年0206台南地震時，無法承受搖擺震動而應聲斷裂，導致大樓傾斜超過20度，重建工程去年10月5日動工，今重新落成，原本12樓的舊建物也改為2層樓，並開放2樓為公共藝文空間，希望為新化地區注入新活力、新樣貌。

京城銀行新化分行表示，新建物設計融入企業標誌「鳳凰樹」，也是台南市樹，期許京城銀行不僅是單純的金融機構，更是友善社區的生活園地，同時，結合新化文化與人文 的建築景觀，創造獨屬於新化意象的風采。