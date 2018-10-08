機車考照難度增高！ 增加情境題、延長考前講習

交通部長吳宏謀8日列席立院交通委員會報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

2018-10-08 10:30

〔記者陳宜加／台北報導〕機車考照將有重大變革，交通部長吳宏謀今天於立法院業務報告時表示，為落實交通安全，機車考照筆試將增加更多情境題，預計從目前5題增為10題；另將強化考前道路交通講習內容，從現行90分鐘延長至120分鐘，預計11月1日上路。

吳宏謀上任後與前交通部長賀陳旦路線一致，首重交通安全，今天口頭報告表示，去年平均每天有8人死於車禍，30日內死亡人數從103年3120人降至2723人，數字雖有下降，但年輕人與65歲以上高齡者死亡比例仍高。

他說，交通部目標111年交通事故30日內死亡人數降至2300人以下。強化交通安全，交通部將落實違規駕駛人記點制度、改革考照制度、加強速度管理、75歲以上高齡駕駛人管理、營業大客車管理、加強電動自行車管理、橋梁安全等。

機車考照方面，交通部預計1年內短期作法為精進筆試內容、加強考前訓練。目前機車考照情境題庫共60題，考試出5題。吳宏謀表示，將擴充筆試題庫情境題至120題，出題比例也會增加100％，從現行考5題情境題增加為考10題情境題，並建置風險感知雲端學習區。

公路總局表示，目前機車考照筆試出題將從題庫隨機抓50題測驗，其中有5題情境題；未來50題考題中，將有10題為情境題，並透過圖像式呈現，可以減少考生對文字解讀的錯誤，考生更容易看懂題目。

而在加強考前訓練部分，吳宏謀表示，將強化考前安全講習內容，預計從現行90分鐘增加至120分鐘，並針對學生事故率較高的學校辦理訓練。

至於3年中長期作為，交通部規劃，將風險感知影片納入筆試題庫與駕訓班訓練教材，同時建立機車與駕訓班考前線上學習機制，目標提升風險意識、強化法規知識、培養正確路權觀念。