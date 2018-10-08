佳音室內樂團募款 為阿蓮復安國小成立弦樂團

為偏鄉音樂教育慈善募款餐會的「佳音愛分饗」在君鴻酒店登場。（記者張忠義攝）

2018-10-08 10:26

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市佳音室內樂團在君鴻酒店舉辦「佳音愛分饗」為偏鄉音樂教育慈善募款餐會，募得款項將輔助高雄市阿蓮區復安國小成立弦樂團，使學生能在完整的教育系統及完善的師資下持續學習音樂。

高雄市教育局長王進焱應邀出席餐會，推崇佳音室內樂團的愛心奉獻，也希望各界持續關懷偏鄉的弱勢孩童，協辦活動的高雄市議員吳益政也以行動認桌，帶動社會支持公益捐款，以實際行動確實幫助偏鄉孩子。

佳音室內樂團行政總監陳振生表示，用音樂傳遞情感、理想，是身為音樂人的義務，也是責任，學習音樂的美好，在於音樂的魅力可以滿足精神、豐富心靈；不用言語，也可以是大家的共同語言。希望能用音樂影響偏鄉的學子，不只學習音樂，並且享受它，提升自信與內涵，絕對是這輩子最富有的財產，佳音室內樂團想透過音樂傳遞愛與關懷至偏鄉地區學童，因此邀請社會各界善心人士認款捐贈。

復安國小校長吳庭育受訪時表示，該學弱勢孩子約佔3分之1，對於樂器的接觸相當有限，這幾年為提升孩子的人文素養，學校申請了許多經費讓孩子能欣賞樂團表演，並邀請藝文團體到校讓孩子多元接觸藝術；更為提升鄉下孩子的競爭力及自信心，利用班親會時間，辦理露天音樂饗宴，看著許多孩子對有能力在台上表演的孩子投以羨慕及崇拜的眼神，我深深感覺到，有這樣的一個資源能進入校園，圓許多孩子學習樂器的夢，這意義是無價的！

他說，誠如勸募計畫中所提到，音樂教育帶給孩子們的不是只有技能,從練習音樂的過程中得到成就感與歸屬感，讓孩童與青少年的孤獨與困惑，都能因為音樂而得到心靈的安定，讓音樂能陪伴他們,使他們擁有勇氣相信自己是有潛能的。

「佳音室內樂團」成立以來的宗旨與目標以古典音樂為發展基礎，致力於推廣藝文活動表演，結合其他藝術的元素，如舞蹈、歌唱、戲劇、動畫等，演出豐富且多元風格的節目。透過不同的音樂形式將藝術深耕，藉由音樂拉近彼此的距離，讓音樂將愛傳遞出去。也期望將透過音樂藝術為媒介關懷偏鄉孩童與青少年，增長他們對自己的自信與奮發向上的動力。以及提昇城鄉藝術文化差異，扶持資源不足充滿天賦的偏鄉孩童及青少年學習音樂。並透過多元的音樂教學計畫，讓偏鄉孩童與青少年能增進人文素養、熱愛音樂且貼近藝術。