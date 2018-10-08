10/08 各報重點新聞一覽

台灣中油昨宣布，今年底之前凍漲油價，以九二無鉛汽油每公升30元、九五無鉛汽油每公升31.5元、九八無鉛汽油每公升33.5元及超級柴油每公升28.2元為上限。（記者簡榮豐攝）

2018-10-08 06:28

自由時報

中油宣布 油價凍漲到年底

國際油價狂飆煞不住，加上美國禁運伊朗原油倒數，恐推升油價持續走高，在國內油價累積6週來每公升已大漲1.5元下，台灣中油昨宣布，本週油價不調漲、且凍漲到今年底，以九二無鉛汽油每公升30元、九五無鉛汽油每公升31.5元、九八無鉛汽油每公升33.5元及超級柴油每公升28.2元為上限，其餘情況依現行油價公式及平穩措施調整；台塑石化也宣布本週凍漲。

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立院預算中心示警：人事費吃掉近半軍費

兩岸軍力失衡壓力漸增，儘管政府已增加明年度國防預算編列額度，但國防人事費吃掉近半軍費的情況並未緩解，加上募兵制上路等因素，軍方人事費用始終居高不下；立法院預算中心已接連示警，除主張行政院應對募兵制高額人事費尋求其他財源外，也建議政院應對近年中央政府歲出人事費及業務費預算配置，高度集中於軍事需求現象，設法適予緩降。

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半夜開燈河濱打球 被控竊電

打籃球竟然打到被法辦！？台北市內湖區彩虹河濱公園籃球場的照明燈每晚10時關閉，25歲朱姓男子半夜想和朋友打球，自行打開照明燈電源，這小小的動作，卻讓他被當成「竊電賊」送辦；朱男承認開燈，但不知道事情這麼嚴重，士林地檢署認定朱男涉犯竊盜罪，以支付公庫5000元為條件，處分緩起訴1年。

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蘋果日報

踢爆 落跑監委 摟女跳探戈 掰老弱 拒入監 遭通緝

今年8月下旬，在台北市中山區的萬花筒舞廳的舞池裡，男男女女們隨著音樂優雅跳起探戈，一名身穿淺色長褲和Polo衫的白髮男子，與長髮女子兩人十指交扣，滑步、旋轉，舞姿曼妙一連跳了好幾首曲子，旁邊有人眼尖認出來，這名白髮男子竟然就是遭判刑定讞，通知5月發監，卻拖了4個多月仍未服刑的前監委周哲宇，遂將影片拍下來向《蘋果》爆料。

1年1聘 無薪教暑修 招生兼打雜 專案教師淪工具人

自我介紹職業時，他們是光鮮亮麗的大專校院教師，外人不知道的是，他們是專案性質，合約僅1或2年，不受《教師法》、《勞動基準法》保障，工作條件全憑一紙民事合約規定。為逢迎上級、爭取成為專任教師，有人甘心成「工具人」，免費教暑修還兼招生，系上辦活動也來打雜，但這群法外孤兒的困境並未因此獲改善。

聯合報

油凍漲、穩台股…財經兩箭急發救選情？

距年底選舉不到50天，政府昨天宣布兩項決策，緊急穩定經濟情勢。台灣中油公司宣布，為了平穩物價，油價將暫時凍漲至年底；此外，財政部也宣布，原訂11日召開的國安基金管理委員會委員會議不排除提前召開，以穩定國內股市。

29年首見「完全比賽」 瑞安只花92球

儘管中職補賽進入「消化試合」階段，統一獅隊昨天在台南棒球場締造大紀錄，洋投瑞安以92球讓對手27上27下，靠郭阜林在九局下的驚天再見轟，獅隊1比0擊敗中信兄弟隊，中職29年來第一場「完全比賽」就此出爐。

中國時報

激起中間選民義憤 轉而相挺 《屠殺》亂選情 柯人氣飆升

《屠殺》原作者葛特曼（Ethan Gutmann）來台指控台北市長柯文哲疑涉入大陸活摘器官，並稱柯是「Liar」（騙子），攪亂北市選情。不過根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，柯文哲經《屠殺》事件洗禮後，支持度不降反升，以41.6％領先國民黨丁守中27.2％，民進黨姚文智仍以15.2％落居為第3。

中油稱物價考量 專家直言搶選票 油價凍漲至年底

選前釋利多！國際油價飆漲，即使經濟部祭出油價平穩機制，國內油價仍連5漲、2個多月來每公升上漲1.5元，本周原應再漲0.5元，不過中油昨宣布，以95無鉛汽油每公升31.5元為天花板，凍漲油價至年底；台塑石化也將配合辦理。