北部3縣市大雨特報！ 中南部日夜溫差逾10度

今日台灣持續受到東北風影響，東北部地區有短暫陣雨，中南部山區則是午後局部雷陣雨的天氣型態。（資料照）

2018-10-08 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣持續受到東北風影響，東北部地區有短暫陣雨，並有機會發生局部大雨，中南部山區則是午後局部雷陣雨的天氣型態；溫度方面，東北風使各地早晚天氣稍涼，中南部地區日夜溫差可達10度左右，預測各地低溫約在22至24度；白天各地高溫28至32度，西半部高溫均可達30度以上。

由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局今凌晨4點20分針對北部3縣市發布大雨特報，大雨特報示警範圍包括基隆縣、宜蘭縣、新北市北海岸及山區。除了東北部有降雨之外，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區大多為晴到多雲天氣。

今日空氣品質部分，續受東北風影響，中部以南在清晨及夜間仍因風速較弱易有污染物累積，午後光化反應易使臭氧濃度升高。中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週二（9日）則為東北風減弱期，降雨也會稍加緩和，但在週三至週六（10日至13日）這段期間，東北風再度影響且降溫有感，各地夜晚及清晨低溫約20度左右，甚至沿海空曠地區能達18至19度，天氣及高溫則和第一波東北風類似，北部及東北部地區一樣需注意較大雨勢，中南部注意日夜溫差大。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 28 24 ~ 32 26 ~ 30 23 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）