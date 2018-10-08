網友笑翻！藤子不二雄《叮噹貓》被中國貼主權聲明條

中國推特網友中國國際書展，來自台灣出版社的漫畫書貼著1張「主權聲明條」黃色便利貼。（圖擷取自推特）

2018-10-08 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1張照片，1本由台灣出版社引進的已故日本作家「藤子．不二雄」作品——《叮噹貓》，在書中竟被貼上「一中原則」標籤，畫面曝光令網友感到相當好笑。

中國推特網友8月11日參加國際書展，從中能見在來自台灣出版社的《藤子．F．不二雄大全集 叮噹貓》的出版商資訊頁中，貼著1張「主權聲明條」黃色便利貼，上頭蓋有藍色印章寫著「本書中任何違反一個中國原則的立場和內容詞句一律不予承認」。

經查證，舉凡在中國當地舉辦的書展活動，所有台灣參展的書商帶去展出的書都會遭貼上「主權聲明條」，若書商展後忘記撕下標籤，就會連同書本一起帶回台灣繼續販售，過去在清華大學圖書館中，就被發現收錄貼有「主權聲明條」的書籍。

許多台灣網友知悉此事後，認為漫畫書也要被貼「主權聲明條」相當有趣，紛紛留言指出「相信作者是台獨份子穿越回去畫的」、「正式授權台灣中文ㄏㄏ」、「大概是六四叮噹貓這一集的原因吧」，就連中國網友也感到訝異，留言指出「這個有問題嗎？」、「在台灣書店買不會有這種東西的」。

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