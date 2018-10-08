醫病》蛋蛋不見了！罹隱睪症太遲發現 壯男摘睪丸防癌變

2018-10-08 00:15

〔記者方志賢／高雄報導〕「醫師，我的蛋蛋不見了！」一名30歲男性因為陰囊內摸不到睪丸就醫，他告訴醫師以前摸得到「很小顆」左側睪丸，像豆子般大小，日前被撞到下體後，發現「蛋蛋不見了」，但醫師診斷他罹「隱睪症」多年，因太晚發現，只好摘除藏於腹腔、已萎縮的睪丸，所幸沒有癌變。

高雄長庚泌尿科主治醫師柳易揚表示，「隱睪症」手術治療黃金時期是6個月大到1足歲，家長若發現新生兒有「隱睪症」，趕緊求助小兒泌尿科或小兒外科，以免「蛋蛋」長期在體內攝氏37度的溫度下被「燒壞了」。

柳易揚說，這名病患小時候父母跟他都不覺得自己隱睪，他告訴醫師以前摸得到左側睪丸，但像豆子般大小，所以一直忽略，直到這次覺得睪丸被撞不見了，趕緊就醫才發現罹患「隱睪症」。

病患住院檢查，醫師發現他左側睪丸藏在腹腔內，因發現太晚了，已萎縮為1.7公分大小，而正常睪丸約4公分，擔心癌變，只好以腹腔鏡切除，進一步切片檢查，所幸沒有罹睪丸癌，而文獻顯示「隱睪症」男性罹睪丸癌的機率是正常人的4-6倍。另患者是單側隱睪症，其男性荷爾蒙的睪固酮濃度正常，所以生育沒問題。

柳易揚表示，大部分男嬰出生後，睪丸會從腹部經腹股溝掉至陰囊，因陰囊溫度比體溫略低2度，但隱睪症的睪丸未掉入陰囊，處於相對高溫的環境，不僅影響精細胞的造精能力，甚至會罹睪丸癌。

高雄長庚小兒外科主任李信儀也說，這名隱睪症患者，這麼晚才發現，也可能罹患上升性睪丸，也就是嬰幼兒時睪丸是正常位置，長大後不明原因而往上跑，掉不下去而變成「隱睪症」。

李信儀說，臨床上仍有少部分「隱睪症」病患，小時候自己或家長沒有發覺，到了國、高中健康檢查，甚至兵役體檢才發現，像這名病患經過這麼多關卡，直到30歲才發覺，相當少見，他也呼籲一但發現「隱睪症」應盡快治療，避免導致睪丸癌、睪丸造精細胞受損而不孕。