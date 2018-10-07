農業局推9場泥岩惡地旅遊 感受惡地特色之美

民眾體驗製作麻繩的樂趣。（記者陳文嬋翻攝）

2018-10-07 23:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄有世界級的泥岩惡地，農業局結合田寮、燕巢在地社區，推出9場地景旅遊，邀請民眾深入農村，一起製作黃麻繩、泥火山手作體驗，感受惡地特色之美。

台灣泥岩惡地分佈高雄、台南一帶，是世界級的特殊自然地景，面積最廣且密集、泥岩厚度最為深厚，深具國際觀光發展潛力，農業局推廣國土綠色網絡，串聯綠地、社區形成網絡，一同守護泥岩惡地環境。

農業局推出9場泥岩惡地一日地景旅遊，其中燕巢區推出惡地田野手作職人遊程，金山社區首度開放泥火山手作體驗，讓民眾了解泥火山的形成及周邊生態，更以懷舊手藝為出發點，體驗竹藝製作及古早味紅龜粿手作。

田寮區崇德社區推出黃麻體驗課程，從植物採收到製作一條麻繩，民眾親自動手學習傳統技藝，認識自然環境的韌性，結合親子創意料理，體驗用樸實的食材製作出令人驚豔的料理。

高市援剿人文協會推出燕巢泥岩火山大解密，帶領民眾彷彿穿梭時空惡地導覽，變身為泥岩秘境漫遊探險家，一窺泥岩惡地的秘密，深入探訪惡地最美的風景，欣賞大自然的鬼斧神工。

農業局長鄭清福歡迎民眾共襄盛舉，一起到高雄農村，深入了解泥岩惡地，活動至11月3日為止，詳情請上臉書搜尋「高通通-高雄Super Go」。