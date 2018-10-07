左營萬年季結合10廟宇推傳統體驗趣 美食芋粿DIY秒殺最受歡迎

元帝廟芋粿巧享譽全國，是左營具代表性的傳統特色美食。（記者陳文嬋翻攝）

2018-10-07 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕左營萬年季今年結合在地10家廟宇，推出傳統特色體驗趣，尤以元帝廟芋粿巧聞名全國，百人體驗芋粿DIY最受歡迎，現場發放芋粿巧、紅龜粿，民眾大排長龍，開心品嚐傳統美食，回味古早味，場面熱鬧滾滾。

民政局主辦左營萬年季為期8天活動，在地10家廟宇推出傳統特色體驗趣，尤以元帝廟芋粿DIY最受歡迎，名額限量100人網路秒殺，民眾攜家帶眷一同參加，在志工媽媽細心講解下，開心搓揉手中餡料，邊吃、邊玩還能欣賞蓮池潭風光。

民政局長張乃千與元帝廟主委郭錦彬現場發放芋粿巧、紅龜粿，張乃千表示，元帝廟芋粿巧聞名全國，是左營具代表性的傳統特色美食，美味又保平安，透過芋粿巧DIY體驗，學習上一代傳統點心製作與意涵。

聖門靈霄寶殿百年天公廟推出禮斗平安米一把抓，清水宮舉辦擲筊送燈籠，埤子頭鎮福廟則是擲筊贈公仔，慈濟宮免費請喝青草茶，啟明堂則是沁心涼，護安寺贈送大悲咒水、吉祥吊飾，還有射甘蔗、博珠算餅等，受到民眾喜愛。

張乃千指出，這些傳統體驗都是兒時記憶遊戲，現在已經相當少見，在地廟宇發揮創意，透過萬年季讓民眾再度回味古早味，也讓下一代的年輕人能夠延續傳統特色。

北極亭玄天上帝規劃愛幸福萬年燈區，推出活靈活現的小獅子燈飾，還有龜蛇二將軍花燈展示，龜蛇是北方靈獸象徵，成為民眾打卡熱區，一起愛幸福萬年。