高市眷村文化發展協會49會館開幕 高市議員張豐藤：盼朝活眷村發展

高市國軍眷村文化發展協會49會館開幕，高市議員張豐藤（前排右三）到場致意。（記者王榮祥翻攝）

2018-10-07 23:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市國軍眷村文化發展協會49會館開幕，長期參與眷村文化保存的高市議員張豐藤受邀出席，他認為眷村保存不該只是硬體，期待各界繼續努力，一起朝活眷村方向推動。

張豐藤指出，他在2013年12月，曾為眷村保存舉行公聽會，主張眷村保存不應該只是硬體保存，應思考如何能夠發展活眷村、真正保存眷村文化。

他同時感謝這幾年來文化局的努力，也感謝立委劉世芳在中央努力協調，從以往的斷壁殘垣到現在的「以住代護」，逐漸把眷村保護下來，但是光是明德、建業、合群就有1155戶，後續還有很長的路要走，

張豐藤也特別向眷村文化發展協會趙麟理事長、孟繁珩總幹事致意，相信文化保存唯有公、民合作才更有可能。

張豐藤轉述趙理事長提到第一階段的三個主要工作，包括眷村體驗營、影音口述歷史、眷村美食，下一階段則要擴充至陸海空三軍，這是高雄最得天獨厚的條件。

其中最讓張豐藤感動的，是趙麟理事長希望以全世界只有台灣有的眷村文化，申請聯合國教科文組織（UNESCO）文化資產，重新進入聯合國。