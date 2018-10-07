陳世凱邀小朋友看戲 龍井水裡社飄藝文風

台中市議員陳世凱為讓小朋友欣賞優質的藝文演出，今晚邀請「好玩的劇團」來到龍井水裡社公園演出「家在山那邊」，吸引數百位親子到場看戲。（記者陳建志攝）

2018-10-07 23:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中市議員陳世凱主辦的「烏大龍幸福親子藝文季」今晚邀請「好玩的劇團」來到龍井水裡社公園演出「家在山那邊」，藉由戲劇傳達環保的理念，因是龍泉里水裡社地區難得有的類似藝文活動，吸引數百名家長帶著小朋友來看戲，讓公園瀰漫藝文風。

陳世凱說，因為城鄉差距，讓很多地區的小朋友們沒有辦法很常看到一些藝文活動，於是在募集一些社會各界的資源後，開始舉辦「烏大龍幸福親子藝文季」，今天晚上並安排「好玩的劇團」來到龍井水裡社公園演出「家在山那邊」。

因這是龍泉里水裡社地區難得有的兒童戲劇演出，吸引許多爸爸媽媽吃完晚餐後就帶著小朋友來看戲，現場聚集數百位看戲民眾。

陳世凱說，舉辦此活動，從一開始捐3張發票可兌換一個購物袋，就是教導小朋友有付出才有獲得的道理，而使用環保袋也是實踐環保的最好表現，加上戲劇裡傳達的環保觀念，希望小朋友藉由輕鬆的戲劇，將環保的觀念深植心中。

陳世凱並說，未來希望每年都能舉辦「烏大龍幸福親子藝文季」，除了帶給小朋友歡樂，也能培養小朋友藝文欣賞的能力。