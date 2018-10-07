明日中南部空品差 各地早晚偏涼 東北部留意大雨

明日受東北風影響，各地早晚偏涼，中南部日夜溫差大，背風側的中南部，因為空氣擴散條件不佳，容易有汙染物累積，提醒民眾外出記得攜帶口罩。（資料照）

2018-10-07 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）日受到東北風影響，各地早晚偏涼，中南部溫差約10度；迎風面的基隆、雙北、宜蘭及花蓮地區有局部大雨；位於背風側的中南部，空氣擴散條件不佳，容易有汙染物累積，高屏地區為「紅色警示」、中部、雲嘉南地區為「橘色提醒」，提醒民眾外出記得攜帶口罩。

中央氣象局預報，明日持續受東北風影響，迎風面的基隆、雙北、宜蘭及花蓮地區整天有局部短暫陣雨，也容易發生局部大雨的機率，中南部則要留意午後雷陣雨。

溫度方面，受鋒面影響，明日各地早晚偏涼，北部、東部低溫約22、23度，中南部約23至25度；北部、東部白天高溫約27至30度，中南部約30至32度，提醒中南部早晚溫差大，約10度左右，適時增添衣物保暖。

「天氣風險公司」預報，10日下半天有另一波東北風進入台灣，屆時北部、東北部、東部轉為濕涼的天氣，預計影響到13日。

空品方面，中南部位於背風側，導致風速弱，容易有污染物累積；馬祖地區則受到境外汙染物影響，空品不佳，明日高屏、馬祖地區為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南、金門及澎湖為「橘色提醒」等級；北部及竹苗地區為「普通」等級；宜蘭及花東地區為「良好」等級。

紫外線方面，明日基隆、宜蘭、連江地區達中量級，其餘地區達高量級，外出30分鐘恐曬傷，提醒民眾記得防曬、補充水分，慎防熱傷害。

明日早晚偏涼，各地低溫約22至25度，白天高溫約27至32度。（圖擷取自中央氣象局）

明日高屏、馬祖地區為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南、金門及澎湖為「橘色提醒」等級；北部及竹苗地區為「普通」等級；宜蘭及花東地區為「良好」等級。（圖擷取自行政院環保署空品網）