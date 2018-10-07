影片曝光！大叔轟手搖杯沒塑膠袋 網友都在看檔車妹...

台中大叔不滿當地手搖飲店家不給塑膠袋，檔車正妹意外成網友焦點。（圖擷取自爆廢公社）

2018-10-07 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕「哪家塑膠袋要錢？」台中市北屯區東山路一段晚間6點30分許，1名中年大叔不滿當地手搖飲店家不給塑膠袋，竟當街破口大罵，畫面曝光後，網友們的視線焦點都在片中1名騎在檔車上的正妹。

民眾將影片上傳至臉書社團「爆廢公社」，從中能見1名身穿紅白橫條紋上衣的男子，站在手搖飲店家外怒轟「哪家塑膠袋要錢？你跟我講，我跟你買100塊的塑膠袋」，還對著其他路人抱怨店家「態度真的很差勁」，聲音之大，令路過民眾都嚇了一跳。

但許多網友均有注意到，在畫面右側有位穿著防風外套、深藍色窄褲與白色休閒鞋的女子，從男子罵人時就被稍微嚇到，並在旁觀察事件經過，他時而轉動頭部以側臉面對鏡頭，原本坐在檔車上的她最後將車停放在騎樓下方，清秀面孔配過耳短髮令網友感到吸睛。

許多網友相繼留言指出「妹子才是重點」、「我一直看妹子，哪裡有大叔」、「奇怪我怎都看見妹子」、「我只看到妹紙好帥」、「檔車妹子讚讚」、「我想我們看到的都一樣」、「騎檔車的妹子就是性感」、「妹子好正」、「妹子求聯絡方式」，令PO文民眾更新文章內容「請不要再看妹子了XD」。

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