新北未婚聯誼玩卡丁車 飄移甩尾碰出浪漫火花

護理師李小姐（右）因初次玩卡丁車，不懂操作方式跑離賽道落單，在中華電信擔任工程師的黃先生（左）看到，便立馬向她詳細解說跟示範，暖男舉動深獲李小姐芳心。（新北市民政局提供）

2018-10-07 22:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕另類聯誼！新北市政府民政局今天在林口亞太生態園區舉辦今年第4場未婚聯誼活動，以「『彈』願人長久」的漆彈遊戲拉開序幕，並首次加入最夯的漂移卡丁車，許多未婚男女在刺激甩尾的快感下擦出不少浪漫火花，共79人參加，成功15對，配對率高達37.97%。

新北市民政局戶政科長顏耀明表示，聯誼活動選在林口亞太生態園區舉辦，希望在寬敞的空間讓未婚男女們玩個盡興，早日脫單，不少未婚男女聽說要玩各種有趣的互動遊戲，都興奮的頻頻來電詢問。

其中漆彈遊戲，特別選用改良式的美式玩法，以安全柔軟的小球做為子彈，打到也不會痛。男女2人1組，10組為1隊進行pk競賽，成員挑戰用跨、鑽、滾、爬，躲過層層漆彈，不僅是比力氣，也是鬥智的活動，個個都玩得不亦樂乎，感情不斷增溫。

另外，「轉角遇到愛」遊戲中，同組男女在輪胎佈置而成的蜿蜒賽道分別駕駛甩尾卡丁車，期待在下一個轉彎處便能覓得真愛。從事護理師的李小姐因初次玩卡丁車，不懂操作方式跑離賽道落單，在中華電信擔任工程師的黃先生看到，便立馬向她詳細解說跟示範，暖男舉動深獲李小姐芳心。

午餐更設計「愛的小廚房」野炊活動，提供食材、佐料，並指定兩道競賽料理，讓參加者進行創意野炊，為彼此準備愛的午餐。參加男女從洗菜、切菜、備料到完成料理，互動廚藝，也提前感受家庭生活氛圍。

顏耀明表示，民政局2013年開辦未婚聯誼活動，每年規劃4至6場未婚聯誼，每次透過活動設計，化解初見面的尷尬氣氛，並讓參加聯誼的未婚男女從遊戲中觀察對方性格，加深對成員間的認識，讓未婚男女有不一樣的體驗，因此每次開放報名即秒殺額滿，至今已配對成功445對，媒合成功率達33%。