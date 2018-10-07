全國原民族語賽高雄三冠王 母語教學家庭學校都重要

高市參加全國原民族語賽包辦三組冠軍。（記者王榮祥翻攝）

2018-10-07 19:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國原住民族語戲劇賽歷經 6、7日兩天激烈競爭後，由地主高雄市代表隊分獲家庭組、社會組及學生組等三項冠軍，同時也得到家庭組、社會組兩項最佳女演員獎，展現族語推廣及運用成效。

高市原民會說明，本次競賽有來自全國12縣市、共30支隊伍參加，原住民族語推廣十分績優的高雄市，繼上屆在屏東獲得社會、學生組雙料冠軍後，本次比賽再次展現族語傳承成果，榮獲家庭、學生、社會三冠王。

高市原民會主委谷縱表示，台灣原住民族語言在歷經日治時期和國民政府百餘年來推行「獨尊國語、壓抑方言」的語言政策下，族語使用環境與場域不斷地遭排擠與破壞，現今30歲以下族人的族語能力大幅降低。

透過原住民族語戲劇，展現創意且多元的語言呈現，也激發族人使用族語意願，有效達成延續傳統文化的目的。

本次賽程分家庭組、社會組及學生組等三組，彰顯建構原住民族語傳承的有利環境，應從家庭、部落，到學校，缺一不可。

各組成績：

家庭組

第一名：高雄市bulay隊；第二名：花蓮縣Nasaradan家族；第三名：新北市IHN幸福吳口隊；第四名：台東縣喜丹卡露工坊；第五名：桃園市吉哈拉愛家族；第六名：南投縣飛鼠家族；最佳男演員：新北市IHN幸福吳口隊吳新忠；最佳女演員高雄市bulay隊侯羽柔。

社會組

第一名：高雄市拉阿魯哇文教協進會；第二名：台北市獵人隊；第三名：花蓮市Palimaay家族；第四名：宜蘭縣瑪嘎巴嗨文化藝術團；第五名：桃園市原住民族教育協cilopasa隊；第六名：新北市巴沙瓦力；最佳男演員台北市獵人隊鍾心花；最佳女演員高雄市拉阿魯哇文教協進會游枝潔。

學生組

第一名：高雄市興中國小（布鼓拉芙兒童藝術團）；第二名：屏東縣青山國小；第三名：花蓮縣太巴塱之子；第四名：基隆市八斗高中隊；第五名：宜蘭縣大同國中；第六名：台北市大武山隊；最佳男演員：南投縣同富國民小學伊比．伊斯卡卡夫特；最佳女演員：台北市-大武山隊zuljezulj。