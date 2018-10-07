時尚模特兒歸家政？ 課審大會決議檢視技職群科歸屬

2018-10-07 22:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕高職群科歸屬紊亂！教育部召開12年國教課審大會，近幾週投入技術型高中的群科審議，今天討論家政群，有課審委員發現，群科中竟有時尚模特兒科，引起相關熱議，部分認為應歸藝術群科，最後課審大會今決議，一年內將啟動技高群科歸屬的調整研究，好提供未來10年後新一波課綱調整依據。

教育部今天召開第100及101次12年國教課審大會，教長葉俊榮以腳踏車為例，感謝眾人如左右腳般互踏，輪流給力、齊心向前，讓課綱順利，並盼未來能如期如實推動12年國教。

但課審大會已發現，12年國教課綱中有關技職端的教育問題重重，如昨天針對技職的外語群科審議，發現仍保有舊思維，違反核心素養不受限學科知識與技能的限制；而今天則針對家政群科，點出部分現行高職在科系分類上的紊亂。

如竟然有學校把「時尚模特兒科」列為家政群中，課審委員質疑，應將其歸在藝術群科，但今現場則有該科老師表示，將時尚模特兒科放在家政群，可以學到家庭教育，對學生非常有用等，但仍引發相關歸屬疑慮。

教育部技職司表示，時尚模特兒科目前只有私立育達商職有，該校當初設立時，是從美容科做轉型，因此選定的群科歸屬就是家政群科領域，在其課程規劃下，可發展出家政、美容、表演藝術等各種廣度的學習，是該校的課程發展脈絡。

但外界質疑，時尚模特兒科列入家政，恐不符國際發展趨勢，或實際業界需求等，技職司解釋，高職新設群科必須找到群科歸屬定位，舉例若有其他學校也要推時尚模特兒科，也可列入設計、藝術表演等群科中，從下而上去發展其課程脈絡，教育部未設限。

不過今天課審大會仍針對技職教育的群科歸屬紊亂，做成決議，認為相關妥適應從現在全面檢視，要求教育部相關課綱研修單位等，在1年內進行研究，從課綱理念中，全面檢視技職上下銜接問題，切入技高群科歸屬調整研究，擬出相關草案，提供未來發展新一波課綱。

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