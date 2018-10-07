親子寵物路跑主題夯！卯小孩音樂路跑火熱報名

第2屆卯小孩音樂路跑嘉年華會，將於12月1日在奇美博物館南門前廣場開跑。（記者王俊忠攝）

2018-10-07 21:44

〔記者王俊忠／台南報導〕由南一書局與中華多元智能教育協會發起合辦的第2屆卯小孩音樂路跑嘉年華會，將於12月1日在奇美博物館南門前廣場開跑，歡迎民眾帶著親子及毛小孩一起參與路跑，活動報名到10月20日止，詳情、欲報名者可上網搜尋「2018卯小孩音樂路跑嘉年華會」。

南一書局總經理蘇偉銓表示，這場路跑嘉年華是針對親子關係設計，幫助弱勢家庭、兒童舉辦的溫馨活動，希望透過路跑運動與療癒的野餐方式，促進家庭親子關係的緊密，請家長帶著孩子一起來運動，更有卯足全勁陪小孩的意義，不論帶的是家中孩子或是毛小孩，都歡迎參與。

延伸第1屆活動宗旨與理念，第2屆卯小孩音樂路跑嘉年華會把活動地點變更、移師到奇美博物館啟程。主辦單位希望藉由奇美博藝術氣息薰陶、親子活動的催化與音樂舞動下，讓跑友不再只是單槍匹馬在跑道中衝刺，也能帶領孩子在奇美博美麗綠地裡，享受獨特且美好的親子音樂路跑。

主辦單位說，活動時間是12月1日上午7點到下午1點半（7點起跑），競賽項目有12公里、6．6公里、2．2公里組，賽事全面使用晶片計時，2．2公里兒童組可有1名陪跑員（須登記，費用100元），但陪跑員沒有晶片，歡迎熱愛路跑的男女老少參加，一律採線上報名。