近千名毛寶貝及主人齊聚風城 林智堅：讓毛寶貝擁有溫暖的家

近千名毛寶貝及主人齊聚風城，市長林智堅期許讓毛寶貝擁有溫暖的家。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-07 22:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府舉辦的「2018毛寶貝同樂會」下午在北大公園熱鬧展開，市長林智堅到場同樂，並與現場毛小孩進行默契大考驗，全場近千位民眾共同見證趣味性一刻。林智堅表示，給予毛小孩最完整的呵護，如同照顧市民一樣，是幸福城市的責任，盼結合民間力量，使全市每一個毛寶貝都有溫暖的家。

下午同樂會由貓狗大戰攝影競賽頒獎揭開序幕，林智堅代表授獎，隨後林智堅也與牧羊犬進行丟飛盤默契考驗，並赴各寵物文創、鮮食等攤位巡禮。

林智堅表示，今年較特別的寵物攝影比賽，讓毛小孩的爸爸媽媽，透過鏡頭為寶貝留下影像，總計有102件作品參加，經專業評審老師選出前20名，每一張照片都呈現出人與動物親密互動的瞬間。

「照顧毛寶貝及市民是市府共同的責任！」林智堅指出，動保所的毛小孩收容中心仰賴志工力量給予最大支持，市府也致力將動保教育向下紮根，透過校園巡迴方式舉辦生命教育課程，教導孩子尊重生命及認養取代購買的觀念，同時也積極推動「友善校犬計畫」，使校犬能陪伴孩子共同成長，也讓毛小孩有一個溫暖的家。

產發處吳甲天處長指出，愛護動物觀念必須從教育扎根，今年市府與新竹市保護動物協會及新竹市浪浪絕育協會合作，赴全市50所學校辦理69場生命教育課程，將正確的愛護動物觀念帶入校園，讓新竹市校園成為友善動物、尊重生命最好的學習場域。此外，市府亦透過公私部門協力持續推廣動物保護工作，例如編列經費與合法立案動物保護團體執行浪犬貓絕育，已執行超過1500隻浪貓及500隻浪犬絕育。

吳甲天表示，毛寶貝同樂會今年邁入第三屆，參與民眾與毛寶貝愈來愈多並獲好評，攝影競賽經3位專業攝影師評選出前20名佳作頒發講座及獎品，且將於現場展出歡迎民眾觀賞。此外，舞台區有狗狗競賽及新竹在地玉米雞劇團帶來動物保護劇，兒童闖關區則有兒童闖關遊戲與大地彩繪，而攤位區有寵物文創作品、鮮食等，現場並備有毛寶貝休息區及救護站等完善照護。

動保所表示，為落實動物保護法寵物登記及動物走失容易找回，今年參加比賽的毛寶貝皆須植入晶片完成登記，活動現場亦有許多民眾帶毛寶貝排隊等候獸醫師植入晶片及狂犬病疫苗。