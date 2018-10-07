桃園聯合婚禮 鄭文燦、楊麗環同台見證

29歲莊凱任與25歲林思穎打扮成超人夫婦，成為聯合婚禮全場焦點。（記者陳昀攝）

2018-10-07 22:15

［記者陳昀／桃園報導］桃園市民聯合婚禮今天下午在大園國中甜蜜登場，100對佳偶在桃園市長鄭文燦見證下攜手步入紅毯、宣讀誓約，有新人精心打扮成超人、身著國中制服，或搞怪戴上鬼娃頭等，模樣吸睛，市長參選人楊麗環也到場參與，在市府邀請下與鄭文燦一同簽名見證婚禮。

今年以「情牽桃緣、真愛久遠」為主題，由鄭文燦與桃園吉祥物ㄚ桃、園哥引領100對新人步紅毯進入會場，除了傳統的中式鳳冠霞帔、西式白紗，也有人自己設計裝扮，留下獨特回憶，活動在新人擁吻99秒掀起高潮，市府除了致贈黑晶爐、電鍋給每位新人，也舉辦抽獎活動，除了原先公布的關島五天四夜雙人遊，還有峇里島、沖繩、韓國首爾、澳門等行程，讓新人high翻天。

「緣份真的很奇妙！」34歲姚澤強、23歲黃艾涵共同穿上慈文國中制服參加婚禮，黃艾涵說，2人年齡相差11歲，交往後她在大嫂的畢業紀念冊看到姚澤強，兩人才知道彼此是校友，決定訂製制服參加婚禮。

29歲曾永桔、27歲夏若嵐戴著「哭泣寶寶」的頭套參加婚禮，連市長鄭文燦都忍不住多看一眼，夏若嵐說，她天生愛搞怪，曾永桔去年耶誕節就送她一對頭套當禮物，為了參加婚禮，她還幫寶寶的頭化妝。