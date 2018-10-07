水里蛇窯秀陶樂 驚豔聯合國陶藝學會

聯合國教科文組織的國際陶藝學會成員，前往水里蛇窯參訪，見識到別開生面的陶樂打擊表演，忍不住起立拍照。（記者劉濱銓攝）

2018-10-07 20:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕聯合國教科文組織的國際陶藝學會（IAC），近期首度在新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦2年1度年會，南投縣水里蛇窯，則是全台除了鶯歌陶博館外，唯一加入聯合國IAC的團體組織，在年會落幕後，來自世界各國的陶藝專業人士，今天下午特別前往水里蛇窯參訪，並欣賞別開生面的「陶瓷樂團打擊表演」，令與會人士驚豔不已，紛紛拍照留念，為參訪留下深刻印象。

鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈說，此次台灣能舉辦年會，是爭取多時才獲得的機會，前來參訪的則都是陶藝界的創作者或是收藏家，並在全台各地30多個特色陶藝工作室或是窯場觀摩過，收穫非常多。

尤其透過國際交流，不僅能讓外國專業人士看見台灣，還能藉此媒介，把台灣的作品推向海外，讓世界認識台灣的陶藝文化，特別是水里蛇窯除了專注陶藝產業與創作，還與社區營造緊密結合，也是窯業少見的例子，非常值得推廣。

水里蛇窯負責人林國隆則說，此次特別向國際人士分享蛇窯的「古窯觀光化」歷程，介紹蛇窯如何從製造業轉型成觀光服務、文創產業，並透過創新陶藝作品，讓沒落的陶器，與現代生活重新連結，藉此復興產業，此外，也將讓參訪人員在陶土板上留下手印，為難得的世界陶藝交流盛會，留下紀錄。