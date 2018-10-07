油價凍漲為選舉？中油：是為了穩定國內物價

外界質疑油價凍漲與年底選舉有關，中油表示因為考量國內物價，加上認為國際油價有回檔可能，才做出凍漲決策。 （記者簡榮豐攝）

2018-10-07 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕近期國際油價大漲，台灣中油今（7日）原宣布8日將調漲汽柴油0.5元，下午卻緊急改口表示暫時維持現行油價到年底，引發外界質疑是否與選舉將近有關？中油表示，是因為考量國內物價，加上認為國際油價有可能回檔，才做出凍漲決策。

外界質疑油價凍漲與年底選舉有關，台灣中油副總經理黃仁弘回應，主要是擔心油價上揚會提高各行業運輸等成本，恐帶動物價飆升，加上觀察國際趨勢後認為油價有回檔的可能，中油才決定自行吸收所有漲幅，凍漲油價至年底，並無任何選舉考量。

行政院發言人Kolas Yotaka今也駁斥行政院下令油價凍漲的傳言，表示油價變動以市場趨勢為基準，中油自己會考量。

現行油價分別為：92無鉛汽油每公升30元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升28.2元。

黃仁弘表示，以本周凍漲來計算，中油要吸收將近新台幣3億元，至於年底預計吸收多少金額，目前無法估算。

美國制裁伊朗持續影響原油市場，國際油價上漲至4年新高。原油均價從8月20日每桶70.61美元上揚至10月5日的83.72美元，在1個半月內上漲高達18.57%。