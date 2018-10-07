顯應祖師文化祭熱鬧登場 宛如宗教嘉年華

「2018顯應祖師文化祭」今天在新北市市民廣場登場，來自北台灣12家供奉顯應祖師的廟宇共同參與會香。（記者賴筱桐攝）

2018-10-07 19:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2018顯應祖師文化祭」今天在新北市市民廣場登場，來自北台灣12家供奉顯應祖師的廟宇共同參與會香，上午先在板橋市區遶境祈福，隨後舉行安座大典，現場有精彩藝陣表演、布袋戲、闖關遊戲及手作DIY等活動，宛如一場盛大的宗教嘉年華。

副市長李四川表示，顯應祖師來台最初落腳在市定古蹟頂泰山巖，建廟於1754年，至今已有265年歷史，顯應祖師聯誼會長期推動社會公益不遺餘力，為感念神明庇佑，舉辦顯應祖師文化祭，讓民眾共沐神恩。

民政局長江俊霆指出，顯應祖師俗姓黃惠勝，被尊稱為金面祖師或祖師公，有大旱缺水祈求降雨的神力，因此也有「黃水車」之稱；顯應祖師以施藥濟世、扶弱救貧聞名，過去有民眾為了治病，向頂泰山巖顯應祖師刨取金尊底部木屑做藥引而痊癒，為人津津樂道。

深坑天龍宮主委、顯應祖師聯誼會長林有利表示，現場供奉10尊顯應祖師金尊，市民廣場有花鼓陣、電音三太子、神童神將及醒獅等精采表演，並展出祖師公濟弱扶貧事蹟。

參加活動的王先生說，顯應祖師是家人長期信仰，相傳祖師公有開示藥方的神蹟，曾有長輩久病不癒，便向頂泰山巖祖師公求取藥籤抓藥，服用後疾病痊癒，從此信奉至今，很難得見到祖師公神尊大會師，便邀家人前來參拜祈福。