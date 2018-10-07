天氣轉涼 北台灣泡湯季今起跑

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處結合新北投、陽明山、紗帽山、金山萬里、烏來、礁溪等北部六大溫泉區舉辦「台灣好湯-溫泉養生季‧湯遊北台灣」系列活動，今天下午於新北市金山區中山溫泉公園登場。（記者俞肇福攝）

2018-10-07 18:20

〔記者俞肇福／新北報導〕交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處結合新北投、陽明山、紗帽山、金山萬里、烏來、礁溪等北部六大溫泉區舉辦「台灣好湯-溫泉養生季‧湯遊北台灣」系列活動，今天下午於新北市金山區中山溫泉公園登場，交通部觀光局副局長張錫聰、宜蘭縣政府工商旅遊處李岳儒處長與六大溫泉區的業者共同主持啟動儀式，宣告北台灣溫泉季開始。

北台灣各溫泉區的溫泉季活動將於10月中旬陸續展開，「2018宜蘭不老溫泉季」10 月13日至28日在礁溪溫泉公園盛大舉行，有踩街、音樂Party、BBQ月光晚會等精彩活動，烏來溫泉區的「2018烏來好湯綠遊經」活動也將於10月13至21日舉行，緊接著11月1日至5日「2018台北溫泉季」於新北投捷運站旁七星街盛大登場，今年主題為名湯海灣宴-潑湯祈福祭り，除精彩豐富的多元展攤外，還有熱鬧非凡的兒童神轎踩街遊行、富含北投文化回憶的浴衣設計大賞及那卡西之星PK賽等，歡迎大家扶老攜幼、呼朋引伴一起來北台灣泡好泉、享美食。

今天在金山萬里溫泉區園遊會現場吸引許多愛泡湯的朋友，溫泉業者及在地美食攤位熱鬧滾滾，現場破盤特價泡湯券更是搶購一空，錯過的朋友別擔心，接下來湯遊北台灣系列活動將於11月辦理線上旅展，六大溫泉區數十家業者優惠商品任君挑選，還有網路活動送泡湯、住宿券等，請持續關注湯遊北台灣官網，享受經濟實惠的泡湯樂趣。