太平德隆社區中心閒置 市府規劃設祖孫館

2018-10-07 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕太平區坪林托嬰中心附設親子館試營運後大受歡迎，市議員張玉嬿、何明杰建議將長期閒置的德隆社區中心規劃成祖孫共融的場館，讓南太平民眾也能就近使用，市長林佳龍認為既然有適合的空間就要儘速推動，決定動用700萬第2預備金，年底前先進行規劃設計，預計明年初動工，希望明年底就能讓「祖孫館」落成。

市議員張玉嬿表示，921大地震後為安置災民興建的德隆社區，社區內附設的德隆社區中心長期閒置，為了讓該空間活化，日前與市議員何明杰邀請社會局長呂建德到場勘查後，因附近是老社區，除小朋友外，長輩也有活動需求，希望能打造成台中市首座祖孫共融的場館。

張玉嬿表示，社會局初估修繕經費約需700萬元、設備300萬元，經當面向市長林佳龍爭取，獲得市長支持，認為親子館的地點難尋，既然有適合的地點願意全力促成，並允諾動用700萬第2預備金推動。

一位住在附近的張小姐表示，已經帶小朋友去過試營運的坪林親子館，稱讚裡面設備新穎，小朋友玩到不想回家，但對於住在德隆里附近的民眾來說路途較遙遠，如能在這裡設置功能類似親子館的場館，對於南太平民眾來說是一項福音。

市府社會局呂建德局長今天表示，市長林佳龍已決定動用700萬元第2預備金，將整合室內、室外的空間，朝「祖孫館」方向規劃，讓阿公阿嬤和小朋友都能使用這裡的設施並進行互動，將於年底前先完成設計規劃，希望明年初就能動工。

  • 太平區市議員張玉嬿爭取閒置的太平德隆社區中心規劃成祖孫共融的場館，市長林佳龍答應動用第二預備金儘速推動。（記者陳建志攝）

    太平區市議員張玉嬿爭取閒置的太平德隆社區中心規劃成祖孫共融的場館，市長林佳龍答應動用第二預備金儘速推動。（記者陳建志攝）