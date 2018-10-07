太平德隆社區中心閒置 市府規劃設祖孫館

2018-10-07 19:59

〔記者陳建志／台中報導〕太平區坪林托嬰中心附設親子館試營運後大受歡迎，市議員張玉嬿、何明杰建議將長期閒置的德隆社區中心規劃成祖孫共融的場館，讓南太平民眾也能就近使用，市長林佳龍認為既然有適合的空間就要儘速推動，決定動用700萬第2預備金，年底前先進行規劃設計，預計明年初動工，希望明年底就能讓「祖孫館」落成。

市議員張玉嬿表示，921大地震後為安置災民興建的德隆社區，社區內附設的德隆社區中心長期閒置，為了讓該空間活化，日前與市議員何明杰邀請社會局長呂建德到場勘查後，因附近是老社區，除小朋友外，長輩也有活動需求，希望能打造成台中市首座祖孫共融的場館。

張玉嬿表示，社會局初估修繕經費約需700萬元、設備300萬元，經當面向市長林佳龍爭取，獲得市長支持，認為親子館的地點難尋，既然有適合的地點願意全力促成，並允諾動用700萬第2預備金推動。

一位住在附近的張小姐表示，已經帶小朋友去過試營運的坪林親子館，稱讚裡面設備新穎，小朋友玩到不想回家，但對於住在德隆里附近的民眾來說路途較遙遠，如能在這裡設置功能類似親子館的場館，對於南太平民眾來說是一項福音。

市府社會局呂建德局長今天表示，市長林佳龍已決定動用700萬元第2預備金，將整合室內、室外的空間，朝「祖孫館」方向規劃，讓阿公阿嬤和小朋友都能使用這裡的設施並進行互動，將於年底前先完成設計規劃，希望明年初就能動工。