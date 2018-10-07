全球暢銷3.5億冊 《丁丁歷險記》未完遺作將登台展出

尖端出版社表示，丁丁歷險記已在全球銷售3億5千萬冊，出版超過70種語言，對於歐美世界來說，早已是家喻戶曉的人物，亦是家庭必備書籍，大人常用該套漫畫來說故事教育孩童。（尖端出版社提供）

2018-10-07 19:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕比利時國寶經典漫畫《丁丁歷險記》熱銷全球3億5千萬冊，即將在台灣出版典藏版，其中，更首度收錄過去從未翻譯過的章節與遺作，包含主角闖蕩蘇聯，乃至作者艾爾吉辭世前的未完遺作草稿，雖遺作故事殘留遺憾，但藉由艾爾吉的文字、圖畫線條等痕跡，透露其竭盡心力的苦心。

取得出版授權的尖端出版社表示，丁丁歷險記由比利時漫畫家艾爾吉在1929年創作，主角丁丁是名記者，故事採冒險為主，描述丁丁機智勇敢、聰明善良的個性，大膽挑戰各種事物，藉由比警察還厲害的洞察力及行動力等，搭配科幻奇想，讓其走過廿世紀各大重要事件，揭發黑暗、懲惡揚善、宣導反戰與和平。

尖端表示，而作者艾爾吉在35年前辭世，死前病魔纏身，但其仍不忘創作，手中殘留一則〈丁丁和字母藝術〉故事，用當代藝術作為故事背景，投入大量創作、夢想及線索等，是其親身替角色誕生50周年所精心設計，惜遺作未完待續，也無法交由他人完成，成了丁丁系列漫畫的最後一部作品。

尖端說，丁丁歷險記已在全球銷售3億5千萬冊，出版超過70種語言，對於歐美世界來說，早已是家喻戶曉的人物，亦是家庭必備書籍，大人常用該套漫畫來說故事教育孩童，成就丁丁為全球最知名的記者，而這次典藏版中，把中文版從未收錄的故事首次解禁，包含作者生前遺作篇章，以及〈丁丁在蘇聯〉等，要讀者透過主角來一窺蘇聯統治下的俄羅斯等情節。

比利時國寶漫畫《丁丁歷險記》問世80多載，今年是作者艾爾吉辭世35周年紀念，中文版典藏中首度收納作者苦心遺作，草稿線條中可看出作者病逝前依舊替漫畫竭盡心力。（尖端出版社提供）

丁丁歷險記典藏版書影。（尖端出版社提供）

丁丁歷險記典藏版書影。（尖端出版社提供）