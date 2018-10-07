南投世界茶業博覽會千人茶會登場 近400茶席更勝去年

南投世界茶業博覽會今下午於中興新村大操場舉行千人茶會，現場逾400個茶席、逾2000人參加，場面壯觀。（記者佟振國攝）

2018-10-07 17:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投世界茶業博覽會重頭戲千人茶會今下午4時在中興新村大操場登場，今年報名逾400個茶席，較去年370個更多，再創紀錄，也吸引2000多人共襄盛舉，今年除由評審選出精心布置的前10大茶席，還有設置專區呈現宋代點茶、英式下午茶與紅茶，茶席呈現從東方到西方，從古典到現代的意境，展現茶文化悠久歷史與兼容並蓄的特色。

為期9天的南投世界茶業博覽會，假日都有大型特別活動，除了千人茶會、千人揉茶，今年又增加馬拉桑野餐趣，今天下午4時30分由千人茶會打頭陣。

活動場地設在中興會堂前大操場，今年報名逾400個茶席，比去年的370個又增加，再創紀錄，下午3時許參加者陸續展開茶席布置，千人茶會的特色即是茶藝師不僅帶來茶具，提供特色茶品，更配合氣氛布置茶席，秋高氣爽，藍天綠地，參加民眾席地而坐，品味茶香，更加愜意。

許多茶席是由小朋友掌席，今年還不滿4歲的王維翌，1歲半就開始接觸學習茶道，現在泡起來有模有樣，令人讚歎，會場內也有宋代點茶席，將較濃茶湯或茶末與沸水混和，調成沫餑，泡沫越來越厚，茶色越來越白，點好茶湯後，分送至茶碗，細細品嚐，並留下醇厚甘甜滑順芬香，且含有豐富底蘊的茶湯。

還有以花草茶當主角的英式下午茶，以及日月潭在地紅茶為主的現代茶席，負責茶席布置的日月潭東峰紅茶莊園執行長林惠美表示，這項構思是希望呈現茶葉從古老東方到西方，及東、西不同的茶產業文化風格。

南投縣長林明溱也參加千人茶會，與愛好喝茶民眾品茶話家常，強調茶博會已經搭起茶產地和消費者橋樑，種茶、製茶的人會更用心，消費者也能享有甘醇且安全的茶葉産品，茶博會也為南投好茶打響國際知名度，帶動觀光產業商機，歡迎民眾來南投買好茶、旅遊賞風景。

不滿4歲的王維翌1歲半即接觸學習茶道，現在泡起茶來有模有樣。（記者佟振國攝）

千人茶會有呈現宋代點茶的茶席，充滿懷舊風。（記者佟振國攝）

千人茶會現場也有英式下午茶，茶席主人徐淑真盛妝打扮，沖泡淡雅的花草茶供民眾品嘗。（記者佟振國攝）