南瀛國際民俗藝術節踩街 串連南吼音樂祭

日本無形文化財的《行山流舞川鹿子躍》在米街演出，吸引民眾圍觀。（記者劉婉君攝）

2018-10-07 17:16

［記者劉婉君／台南報導］南瀛國際民俗藝術節國內外表演團隊，今天下午在台南市海安路踩街，吸引許多國內外民眾夾道圍觀，還有民眾帶著幼子高喊「Welcome to Tainan！」歡迎各國表演團隊，而被列為日本無形文化財的《行山流舞川鹿子躍》，也到正在米街舉行的「米街．正南風」南吼音樂祭，與台南在地傳統藝陣接力演出。

2年1度的南瀛國際民俗藝術節，今年有17國33團表演團隊，今天下午由當代蜈蚣陣帶領，於海安路踩街遊行，活動時間還未到，就已有許多民眾拿著相機在沿線守候，當各國團隊經過時，更是興奮地揮手歡迎，展現台南人的熱情，人群中還有不少外籍遊客的身影。

1年1次的南吼音樂祭，今年首度走出安平，由米街舉辦，除了音樂與市集之外，也結合藝陣，今天下午並和南瀛國際民俗藝術節串連，由台南在地的竹橋七股竹橋慶善宮牛犁歌陣及西港東竹林保安宮牛犁歌陣，與日本行山流舞川鹿子躍接力登場，不論是台南的無形文化資產，還是日本的無形文化財，同樣引來大批民眾圍觀拍照。

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日本無形文化財的《行山流舞川鹿子躍》在米街演出，吸引民眾圍觀。（記者劉婉君攝）

台南在地的竹橋七股竹橋慶善宮牛犁歌陣，及西港東竹林保安宮牛犁歌陣一同演出。（記者劉婉君攝）