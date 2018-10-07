雲林醫療奉獻獎 表揚守護人群健康的醫療英雄

雲林醫療奉獻獎表揚守護人群健康的醫療英雄。（記者廖淑玲攝）

2018-10-07 18:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林醫療奉獻獎今天盛大表揚28名醫療人員、6個醫療服務團體，其中獲醫療服務獎的北港媽祖醫院副院長林榮生要看診、開刀，還要處理行政業務，仍不改其志定期投入偏鄉服務，值得喝采。

雲林縣醫療奉獻獎今天在劍湖山王子大飯店舉行頒獎典禮，場面熱鬧溫馨，今年是第二屆有93件申請，分為6組選拔，各組獲獎名單如下：醫療服務組北港媽祖醫院副院長林榮生、雲林基督教醫院副院長楊文榮、婦產科主任何抱治、台大醫院雲林分院腫瘤醫學部主任陳若白、藥劑部主任廖玲巧、護理部副主任黃美玲、護理長蔡瑩枝、物理治療師許瓊芬、雲林長庚醫院護理督導蔡麗琴、陳夢熊婦產科診所醫師陳夢熊、小太陽小兒科診所醫師邱葆升、偉哲內小兒科診所醫師殷偉哲、莊診所醫師莊垂基、一元藥局藥師廖明科。

防疫組若瑟醫院院長李聰明、台大醫院雲林分院護理師翁宜慧、塗勝雄小兒科診所醫師塗勝雄、崙背鄉衛生所主任李建中、麥寮鄉衛生所護理長林慧真。

預防保健組台大醫院雲林分院社區及家庭醫學部主任洪壽宏、劉泰成聯合診所醫師黃政雄、佳達藥業藥師張正和。

公共衛生組廖小兒科診所醫師廖鴻彬、土庫鎮衛生所主任張昭義、林內鄉衛生所醫事檢驗師魏惠釵。

特殊貢獻組台大醫院雲林分院院長室顧問林宏茂、明潔牙醫診所牙醫師李明宗、太安診所醫師丁榮哲。

團體貢獻獎組台大醫院雲林分院腫瘤醫學中心團隊、安寧居家團隊、若瑟醫院社會工作室、北港媽祖醫院社會服務室、雲林縣醫師公會、雲林縣職能治療師公會。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，醫療從業人員毫無保留奉獻他們的歲月、學問、技術與智慧，讓人感佩他們擔任縣民健康守門員，提供最優質的醫療服務。