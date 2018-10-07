高市「千歲團」慶重陽 將神、台客搬上舞台

長輩們把將神文化搬上舞台。（記者洪臣宏翻攝）

2018-10-07 17:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區今天舉辦重陽敬老活動，12支「千歲團」使出渾身解數，大跳客家、原住民、閩南傳統舞蹈，台客、將神、草裙舞帶動現場氣氛，歡笑聲不斷。

重陽敬老活動在永芳國小舉行，大寮區有中庄、江山、內坑、上寮、翁園、昭明、會結、後庄、中興、江山、三隆、琉球、溪寮等社區組隊參加，許多人全家總動員，現場如嘉年華。

高雄市美容職業工會現場義剪，高雄市新盲人福利協進會有免費按摩，輔英科大為長輩帶來健康宣導，富邦人夀高貴通訊處桌遊遊戲、大寮區愛家園協會、華山基金會都規劃互動小遊戲，與阿公阿嬤一起同樂。

昭明社區以「大高雄族群融合一家親」為主題，將客家、原住民、閩南文化透過舞蹈展現出來，象徵高雄各族群的融合與團結；三隆社區「眾神護台灣」呈現將神文化；中庄社區的草裙舞，帶動台下小朋友跟著搖擺；溪寮社區的阿公阿嬤則發揮創意，將家裡的水桶、玻璃瓶都變成了樂器。

才藝競賽結果出爐，名次依序為三隆、溪寮、中庄社區、最佳創意獎為昭明社區、最佳編舞獎為會結社區。

區長施維明表示，大寮區公所在各社區推廣長青活動及社區營造，目前共有12個社區照顧關懷據點，藉由社區支持系統讓長輩能獲得照顧，也間接讓有負擔照顧的家屬有喘息的空間。

長輩們載歌載舞，氣氛如同嘉年華。（記者洪臣宏翻攝）

阿公阿嬤大跳草裙舞，傳染活力。（記者洪臣宏翻攝）

長輩們勁歌熱舞。（記者洪臣宏翻攝）