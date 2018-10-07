清水重劃產業專區 地主意見兩極

市府規劃辦理「台中港特定區市鎮中心北側」重劃，地主成立自救會反對重劃。（記者歐素美攝）

2018-10-07 19:52

〔記者歐素美／台中報導〕市府規劃辦理「台中港特定區市鎮中心北側」重劃，地主成立自救會，質疑市府「假重劃、真搶地」，且當地歷經「清梧農地重劃」及西濱道路開闢，土地已被徵收過一次，重劃形同一隻牛剝兩次皮，都市發展局派員到場說明，地主反應兩極，自救會高喊「反對重劃、反對產業園區」，但有地主認為重劃有助地方發展，要求市府應加強說明，解除其他地主疑慮。

市府規劃辦理「台中港特定區市鎮中心北側」重劃，引發地主疑慮，不斷陳情抗議，市府今天派都發局副總工程司鄭慶賢、城鄉計畫科長江日順及地政局人員到場說明

針對居民擔心市府與財團掛勾，「假重劃、真搶地」；都發局城鄉計畫科長江日順強調，「重劃不是都更，更不是搶地」。「台中港特定區市鎮中心北側」重劃為公辦重劃，沒有與財團勾結問題，重劃面積約六十三公頃多，其中八成以上為公有地，市府希望透過都市計劃檢討重劃，將閒置土地開發為產業專區，並兼顧地方發展，以闢建停車場、滯洪池等公共設施，改善當地交通及淹水。

居民擔心產業園區帶來污染，江日順表示，產業專區非甲種工業區，不會有高污染，進駐廠商必需是經發局核准的相關產業，目前該重劃區初步共規劃兩處產業專區，產專一容許項目主要為Ｍ大類如技術服務業、Ｊ大類如傳播資通訊服務業、Ｒ大類如藝術娛樂及休閒服務業；產專二容許項目則包括批發及零售業、住宿及餐飲業、金融及保險業、不動產業、支援服務業、醫療保健及社會工作服務業等。

江日順並指出，合法建築可不參加重劃，列在剔除區保留，未有合法建照的建築也可獲部分補償；「清梧農地重劃」被徵收的地主，重劃時可抵充，減少一些負擔，但西濱道路開闢因採一般徵收，地主皆領有補償，則無法抵充；面臨大馬路的土地與原本較偏僻的土地價值不同，配地比例也不同。

雖然自救會成員現場舉牌，高喊「反對重劃」、「反對產業園區」，但也有地主認為重劃對當地發展比較好。地主周國煙說，產業專區主要在公有地上，私有地若能儘量依現有都計開發或變更地目使用，在避免地主被剝兩次皮的情況下，將沒開發的土地釋放出來，有助帶動地方發展。