彰化家扶認養人兒相見歡 有祖孫情也有兄弟情

92歲的賈慶璧祖孫三代，一起跟認養兒小頡（左1）相見歡。（記者陳冠備攝）

2018-10-07 19:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化家扶中心今（7）日在員林探索樂園舉辦年度認養人與認養童相見歡活動，現場64位認養童大多第一次見到認養人，有人感動不已，也有人緊張的說不出話來，現場年紀最長的認養人是高齡92歲的賈慶璧爺爺，他勉勵認養15歲的小頡要好好讀書，最小的認養人6歲黃子承，則與認養14歲的家扶兒玩遊戲，兩人宛如親手足，認養不分年紀，現場充滿溫馨樂趣。

來自桃園的賈慶璧是國防醫學院退役軍醫，14年前開始認養國內、外兒童，小頡是他第4位認養童，今日一家三代陪同南下，首度跟小頡相見歡，全家人陪同行善也相當興奮。賈慶璧說，從小並不是富有的人，但生活過得去，退休後想回饋社會，因此盡點微薄之力幫助有需要的小朋友，

謝謝醫生爺爺！小頡說，從小就知道有位醫生爺爺在學業上幫忙補助，每年也會寫信感謝，卻從未見面，這次終於見到他，就像書信中一位慈祥的爺爺支持鼓勵著我，很開心。

活動中不少認養人跟認養童一起玩遊戲，不過黃子承卻是由認養童陪他玩遊戲，成為現場最有趣的一對。黃子承母親謝芬蘭說，去年參加家扶認養活動，兒子也喊著要認養，當時她跟他說：「認養費要從零用錢扣」，他說好，因此辦理認養，謝芬蘭說，跟丈夫黃育寬（縣議員）是家扶永久認養人，雖然孩子年紀小，不過讓他從小有參與感，就能認同行善的意義。

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