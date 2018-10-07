赴韓水原華城文化節演出 大滿舞團「牽戲」博歡呼掌聲

大滿舞團團員在姐妹市之夜，穿著大武壠族傳統服裝演出「牽戲」。（高雄市政府提供）

2018-10-07 16:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄小林村大滿舞團受邀赴韓國參加「第55屆水原華城文化節」活動，穿著大武壠族傳統服裝演出「牽戲」，今天並以熱鬧滾滾的大鼓陣踩街，沿途博得熱情觀眾歡呼掌聲。

高雄市政府代表團10月5日前往韓國水原，除簽署締結友好城市，並受邀參與「第55屆水原華城文化節」活動，文化局安排杉林區小林村大滿舞團，在昨晚（6日）的姐妹市之夜演出，及今天踩街遊行，於韓國歷史古城裡，展現高雄特殊的原民文化、敬天愛地的生命力。

大滿舞團由小林村村民組成，此次派出37人的表演團，年齡從6歲到70歲都有，昨晚的姐妹市之夜演出「牽戲」，分「祭儀」、「農作」和「歡樂大鼓陣」三段，團員穿著大武壠族的傳統服裝，參以族語古謠吟唱，演出高雄在地原民生活的面貌，獲得觀眾熱情的掌聲。今天的踩街遊行，則以活潑熱鬧的大鼓陣，在2公里的遊行路線沿途博得歡呼掌聲。

高市文化局表示，被列為聯合國世界文化遺產的水原華城，是朝鮮第22代正祖大王興建的城池，每年定期舉辦水原的代表文化觀光慶典－水原華城文化節，吸引數十萬名觀光客共襄盛舉。

今年慶典3天活動期間，舉辦了復古的正祖大王陵行次（御駕出行）、夜間武藝表演「夜操」、惠慶宮洪氏進饌宴，以及國際姐妹城市之夜等傳統表演與體驗活動，文化局表示，水原華城文化節是以古城為發展藝文休閒觀光的重點，可做為高市發展文化資產參考。