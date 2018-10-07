力拚淨化貓羅溪 南投市污水處理廠動工

南投市首座污水處理廠「水資源回收中心」，在南投縣長林明溱（中）的主持下進行動土典禮。（記者劉濱銓攝）

2018-10-07 16:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市首座污水處理廠「水資源回收中心」，今在市區平和大排旁動土，完工後預計每天可處理7000CMS（每秒立方公尺）生活廢水，待污水處理廠完工，並完成家戶污水管與污水下水道對接，就能進行民生污水處理，讓市區的排水溝以及貓羅溪不再有廢水進入，可望有效淨化、改善貓羅溪水質。

南投縣政府表示，今年暑假啟用的草屯水資源回收中心，是縣內首座污水處理廠，今日在南投市動土的，則是全縣第2座，也是南投市首座污水處理廠，斥資近2億6000萬元建造，將可處理大部分南投市的民生污水。

動土典禮上，由南投縣長林明溱主持，立委馬文君、南投市長宋懷琳等人都到場關心，林說，南投力推觀光，然而觀光與環保密不可分，設立水資源回收中心，有助水資源的再利用，進而提升市容與環境。

縣府則指出，南投市缺乏污水處理設施，家戶廢水直接排放到區域排水，最後排放至貓羅溪，導致排水溝有異味，河川水質不佳，影響市容與衛生，待污水處理廠完工後，家戶生活廢水就能透過污水管接到污水下水道主幹管，並輸送至水資源回收中心，經過處理後的乾淨水，就能排放到區域排水、河川，有效將低環境污染，並改善貓羅溪水質。