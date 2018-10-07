水鄉、果香響樂趣 「石岡騎跡」13日見

「2018石岡騎跡-水鄉、果香響樂趣暨珍惜水資源宣導系列活動」將於13日登場。（圖由石岡區公所提供）

2018-10-07 16:41

〔記者歐素美／台中報導〕石岡區公所為推動水資源的永續經營，同時宣傳石岡豐富的物產，將於13日起，利用每週六日舉辦「2018石岡騎跡-水鄉、果香響樂趣暨珍惜水資源宣導系列活動」，民眾到場除可品嚐美食，並有機會抽中液間電視等大獎。

「2018石岡騎跡-水鄉、果香響樂趣暨珍惜水資源宣導系列活動」今年邁入第4年，從10月13日開始，每週六、日在石岡區公所對面綠6藝文廣場，辦理藝文表演暨水資源宣導活動，期望透過精彩的藝文表演活動及水資源闖關遊戲，讓民眾更進一步接觸區內東豐綠廊景點，也可讓石岡區民眾了解水資源的重要，進一步思考如何與水資源共生共存。

今年活動共將舉辦8場次，每場次都安排精彩藝文表演，包含音樂演奏、樂團演唱及高中熱舞團，精彩可期，現場並將進行寓教於樂的水資源闖關活動，讓民眾透過有趣的遊戲，深入了解水資源的重要性，過關者就有機會獲得限量紀念小禮物。

今年為增添活動豐富性，8場次活動都會進行抽獎活動，參與民眾都有機會抽中最大獎─55吋液晶電視及台中-香港來回機票。

此外，每場次並都有2梯次「童玩美食品嘗」，主辦單位特別準備龍鬚糖、爆米香等，讓民眾及小朋友免費享用；民眾集滿6場次戳章，並可兌換精美316不鏽鋼日式料理鍋1只，讓參加民眾有看、有吃、有玩、還有拿！