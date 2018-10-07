亂停車遭義勇軍手推車夾擊 網友大呼療癒

COSTCO亂停車遭義勇軍手推車夾擊，網友大呼療癒。（取材自臉書新竹大小事）

2018-10-07 16:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕好市多COSTCO新竹店有名女車主，竟將紅色小客車停在購物推車的樑柱之間，其他消費者見狀也毫不客氣，就直接將數十台手推車疊在一起排在該車前、後方，只是這名女車主發現愛車被手推車「包圍」，甚至還有刮傷痕，要求好市多的工作人員調閱監視器，揚言提告，然而許多網友大呼療癒，呼籲「Costco公司最好是挺自己員工，不要先要求員工道歉及改善，縱容一堆沒水準的人。」

網友將女駕駛離譜停車行徑拍成影片Po上臉書《新竹大小事》，影片可見女車主將愛車停在好市多停車場的柱子間，但該處並非停車格，雖也非手推車回收處。女車主情緒激動要求COSTCO人員調監視器，查明車身刮痕。現場目擊民眾則表示，4個工作人員站在現場，都乖乖站著挨罵，旁邊還有2位工作人員協助，要求民眾不要拍照、趕快離開。

目擊者表示，女車主要求好市多調閱監視器，看誰刮傷她的車，更指責好市多怎麼可以放任民眾將手推車放在不是推車格的地方。網友紛紛留言「講真的，客人要把購物車放在那邊是個人行為，就像你把車亂停也是你的問題，請為你自己的行為負責，好嗎？」「當自己跟大遠百的VIP一樣有專人會幫忙喬出位置嗎?」、「有時間在罵工作人員，不如好好利用時間檢討自己」、「如果是自己愛亂停，那被民眾自發性的懲罰，我也覺得剛剛好而已，不是顧客就最大，好嗎?」、也有網友表示「沒圍住車，算好了」。

據了解，這台車停放於該處至少1個小時以上，前後都有手推車，被約10台以上包圍住，車主無法接受愛車遭手推車前後包抄，汽車屁股也有遭到手推車損傷，大罵好市多工作人員沒有做好手推車管理，更要求抓出撞她車屁股的「兇手」。

法界人士表示，車主若要證明車身遭其他顧客因手推車撞到而毀損，但也要提出車身原本沒有傷痕的證據，就算調到監視器，拍到有人疑似推車撞到她的愛車，但因毀損也不處罰過失犯，最多只能要求民事賠償。