女性朋友不求人 修水電自己來

雲林縣紫色姊妹協會開辦水電班，教導女性居家自己修水電。（記者廖淑玲攝）

2018-10-07 15:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕馬桶、自來水不通、更換燈泡等常是女性居家最大苦惱，雲林縣紫色姊妹協會為解放「水電」是專業人士獨門權利，今天開辦水電班，教導女性居家水電修繕基本功，讓女性朋友修水電也能自己來。

「我的老天鵝！馬桶、水龍頭一直漏水……誰來幫幫我」？日常生活中女性經常得要面對廚房漏水、電燈不亮、水龍頭關不緊、馬桶不通、熱水器故障、排水孔堵塞等水電問題，無法自行處理或得央求男性朋友幫忙，常常又因為找不到信賴的人手，被簡單的小修繕困擾甚至得花不少冤枉錢。

雲林縣紫色姊妹協會特別專為女性開辦水電班，今天在虎尾蓋亞基地邀請專家從介紹電線規格、解釋電流、電壓、電阻、功率等名詞，到說明用電安全、插座、延長線使用安全，再帶大家如何使用鉗子、梯子換電線、自來水管線及天花板電燈等實作，人人都說受益良多。

6年級生的陳怡靜說，每次叫老公修理水電，都說好好好，好到天荒地老都還在等待，若學會自己修就不用看老公臉色；8年級的彭郁齡、彭郁雯姊妹表示，家裡都是女生，向來得自己爬上爬下，更想學如何應付各種水電狀況。還有一個人住的單身女性，常常遇到水龍頭漏水、馬桶壞掉的問題，簡單的小工卻請不到水電師傅或信任的人手可以幫忙，一知道協會開辦水電班立即報名。

蓋亞基地主人王麗萍鼓勵大家破除性別刻板印象，獨立自主，相互培力，還能走入社區服務，幫助弱勢家庭或獨居長輩居家修繕，解放水電美學。