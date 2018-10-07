歡喜「入厝」 大甲區龍泉里活動中心啟用

2018-10-07 15:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區龍泉里活動中心在地方奔走及市府努力，經都市計畫變更，終於取得用地並順利興建完工，今天落成啟用！市長林佳龍表示，在縣市合併後，市府以社區營造理念規劃活動中心，結合長青學苑、社區關懷據點等多功能服務，希望強化社區功能，期待活動中心能成為當地居民的第二個「家」。

大甲區公所今天舉行龍泉里活動中心落成啟用儀式，市長林佳龍在地政局長張治祥、大甲區長劉來旺等陪同下出席，立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟、李榮鴻、龍泉里長陳廷旺及多位地方里長也到場與民眾同慶，感受「入新厝」的喜悅。

林佳龍表示，為了興建大甲區龍泉里活動中心，在用地取得上，市府可說是費盡苦心，因為這裡是重劃農地，依都市計畫規定無法直接興建活動中心，但是他覺得地方的活動中心就像「家」一樣，提供托老、托幼等功能與各種社區服務，市府因此進行都市計畫變更，取得土地之後，投入約2700萬元經費，終於蓋成這一座坐落於鄉村田間、又大又漂亮的活動中心，提供龍泉里民及附近各里使用。

林佳龍指出，近4年來，市府對於比較偏鄉的地區也投入相當多經費，單以大甲區而言，就有龍泉里、日南里、孟春里等里活動中心，結合各種長照服務及老人照顧。在台中縣市合併，升格為直轄市之後，市府積極強化社區功能，以彌補家庭功能與政府照顧的不足。很高興今天和大家一起以辦喜事的心情「入厝」，期待活動中心能成為當地居民的第二個家。

立法院副院長蔡其昌則表示，今天龍泉里辦喜事要特別感謝林佳龍市長，其與林佳龍市長對偏鄉地區的重視是一致的，活動中心建造的過程，市長全包了，而未來其他活動舉辦、基礎設備等，我都會跟以往一樣，地方有需要，蔡其昌就會努力為大家服務。

民政局表示，龍泉里活動中心由市府提供用地、重劃會出資、區公所規劃，興建經費2714萬4千元，為地上1層樓鋼筋混凝土建物、樓地板面積227坪，完工後可容納約300人，滿足里內會議、休閒聚會等使用需求，並提供更多老人文康、社團活動及藝文展演等活動場所。