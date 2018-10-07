中市社會住宅將蓋樹屋 大膽採用學生作品

育賢樹屋國際學生競圖首獎作品。（記者張菁雅攝）

2018-10-07 14:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市太平育賢段第二期社會住宅將在廣場上興建樹屋工作室，作為青年藝術家創作、休憩及作品展示的場所。台中市政府住宅工程處與台灣大方廣人文美學協會、戴育澤建築師事務所特別舉辦「育賢樹屋國際學生競圖」，來自國內外約50件作品參賽，今日舉行頒獎典禮，首獎由美國南加州建築學院學生獲得，作品將會實際建造。

育賢樹屋國際學生競圖活動報名踴躍，共有約50件作品參加，參賽者除了台灣學生，還有來自立陶宛、德國、美國、香港、福建、北京的作品，經過二階段評選，最後選出9組優秀作品，首獎作品可獲得獎金6萬元，更重要的是將實際建造

於太平育賢段第二期社會住宅內。

首獎由美國南加州建築學院學生Audrey Haliman、Wan Hsuan Kung獲得，貳獎由瑞典皇家理工學院學生Olga Voisnis獲得，參獎得主則是文化大學建築系學生蔡承展。由於首獎、貳獎得獎者未到場，由主辦單位代為領獎。

都發局長王俊傑表示，台中市社會住宅希望走出不一樣的路，每個基地都有不同特性，並與在地環境融合；而針對太平育賢段第二期社宅東北角與西南角廣場上各約8坪大小基地，希望設計出具有永續、互動、舒適、節能及循環經濟特色的樹屋工作室，作為青年藝術家創作、休憩及作品展示的場所，同時創造藝術家與鄰里的友善互動空間。

住宅處指出，太平育賢段社宅位於育賢路與立文街口，位於74號快速道路附近，除了住宅空間外，同時規劃有長青快樂學堂、日間照護中心及幼兒園等社區福利設施，並提供社區營造、弱勢照護及健康關懷的社區共好平台，第一期工程預計108年12月底完工，第二期工程預計今年底開工，樹屋國際競圖首獎作品透過藝術與居民互動性高，且實踐性也高，獲得評審一致的肯定。