波音「夢幻客機」工廠首曝光 超大型貨機成台灣之光

長榮航空引進國內首架波音787-9型客機，也創國籍航空首度前往波音位於美國南卡羅萊納州工廠交機首例，廠區內部也隨之首度曝光。（記者陳宜加攝）

2018-10-07 14:39

〔記者陳宜加／美國南卡羅萊納州報導〕長榮航空引進國內首架波音787-9型客機，也創國籍航空首度前往波音位於美國南卡羅萊納州工廠交機首例，廠區內部也隨之首度曝光。波音指出，南卡工廠是全球唯一生產787夢幻客機的廠區；由於787材料分布於全球各地，長榮航太改裝超大型貨機（LCF），可以運送整架787飛機零組件，成為另一種台灣之光。

波音表示，早期工廠位於美國西雅圖，自2008年取得787供應商股權後，開始在南卡羅萊納州廠區作業，隨後整合成為單一波音廠區；隔年再於北查爾斯頓興建787最終組裝廠，目前占地近11.25萬坪、約485個足球場大。

目前南卡廠區約有6500名員工，包括787生產線、複合材料製造開發中心，目前正在發展的重要計畫有協助降低肌肉與骨骼壓力的機器人、在複雜機體進行繁複彩繪的新技術等。此外，IT團隊提供網路優化支援，並聚焦大數據分析。

波音指出，787最大特色為機體結構使用大量的複合材料，原料生產後載入大型自動化纖維鋪疊機，塑造成飛機體結構，再放入高壓艙接受高壓烘烤，完成結構體測試後才能進行組裝；中段機身則與來自日本、義大利的機體結構結合。

由於787機身、機翼等大型複合材料分布於全球各地製造，若以海運方式運回波音工廠組裝，將大幅增加生產時間與成本。為此，波音2005年起與我國長榮集團旗下的長榮航太簽約，負責波音747-400超大型貨機（LCF）改裝作業。

長榮表示，LCF由747客機改裝而成，將上半機身與機尾段切除、機身加長並加高，一般波音747-400貨機裝載容積為2.49萬立方英呎，LCF大幅增加達6.5萬，可以運送787機身半成品，並採用全球首創「機尾橫向開啟」設計。

長榮指出，改裝首架LCF費時375天，動員超過450名人力，生產線總工時超過50萬小時，自2005年起至2010年間，共完成改裝4架次，目前已成為波音運送787零組件的最大功臣，代表台灣航太技術已達世界標準。