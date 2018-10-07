寶山發生規模3.6淺層地震 竹市、竹北震度4級

今天下午寶山發生芮氏規模3.6淺層地震，新竹地區最大震度達4級，苗栗也有3級感受。（中央氣象局）

2018-10-07 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕今天（7日）下午1時41分，新竹寶山發生芮氏規模3.6地震，新竹地區最大震度達4級，苗栗也有3級感受。

根據中央氣象局的觀測顯示，今天下午1時41分，在新竹縣政府南方11.6公里處，也就是在新竹縣寶山鄉發生芮氏規模3.6地震，震源深度相當淺，僅6.1公里；新竹市最大震度達4級，竹東、竹北震度亦達4級，苗栗竹南也有3級感受。